PSPV cree que Cataluña puede ser "aliada" en la financiación tras un resultado que "avala la política de convivencia"

VALÈNCIA, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El síndic del PSPV-PSOE, José Muñoz, ha celebrado que el resultado de las elecciones catalanas "avala las políticas de reconciliación y convivencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez" y constituye "una bofetada en toda la cara a la política de mentiras, confrontación y odio practicada por Feijóo y que aquí tiene su representación en Carlos Mazón".

Muñoz considera que ahora se abre una "nueva etapa" en la que Cataluña puede ser una "aliada" de la Comunitat Valenciana para abordar cuestiones como la financiación autonómica.

Muñoz se ha pronunciado en estos términos en declaraciones a los medios este lunes en Les Corts, tras la victoria del PSC en las elecciones catalanas celebradas este domingo, en las que las fuerzas independentistas no suman mayoría.

El síndic ha señalado que la victoria de Illa "demuestra que ante la política del ruido, del odio, de la crispación, se impone la política del diálogo, de la negociación y del acuerdo" iniciada en 2017 después de la moción de censura, que fue "una apuesta valiente" y ha tenido "consecuencias positivas que todos esperábamos, que es que Cataluña pase a formar parte de la normalidad democrática y normalidad política con el conjunto de España", ha resaltado.

Muñoz ha señalado que los resultados electorales abren una "oportunidad histórica de abrir una nueva etapa" en la que Illa hablará de "los problemas reales de Cataluña, con todo lo positivo que tiene eso para el conjunto de España, pero también para la política aquí en la Comunitat Valenciana".

En ese sentido, Muñoz ha destacado que Cataluña y la Comunitat comparten "una serie de intereses" y se ha referido en concreto al "sistema de financiación, las inversiones, y deudas históricas". "Cataluña puede ser una aliada para la Comunitat Valenciana. Esto el 'president' Ximo Puig lo intentó desde el primer momento con presidentes de diferentes colores" para "para favorecer a los valencianos que el conflicto y el ruido", ha agregado.

El síndic ha expuesto que en los últimos años Cataluña había abandonado "las mesas de acuerdos multilaterales con el resto de comunidades autónomas", como la de la reforma del sistema de financiación. Ahora, se ha mostrado "convencido" de que Cataluña "pase a ser un actor en el conjunto del Estado" y eso "beneficie a la Comunitat Valenciana".

Esta situación favorable se daría, según Muñoz, "siempre" que el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, "también esté en la senda del diálogo y no de la confrontación". "Veremos si Carlos Mazón es capaz de entender el momento político histórico que vivimos con esa apertura de nuevas etapas políticas", ha indicado.

Muñoz ha criticado la publicación en X (antes Twitter) de Carlos Mazón sobre los comicios catalanes en el que dijo que "los gobiernos del PP demuestran que hay alternativa a la deriva 'sanchista'". Muñoz cree que el mensaje de Mazón denota que "no ha entendido absolutamente nada de la política española de los últimos años" y por ello le preocupa "qué tipo de política va a hacer el presidente de la Generalitat a futuro cuando el diagnóstico y el análisis que hace es absolutamente erróneo".

"El mensaje que puso es indigno de un presidente. Ya no es porque hace un análisis marciano de lo que ha pasado en Cataluña en la que dice que no ganan partidos y dice que el proyecto de Pedro Sánchez pierde en Cataluña. Mi pregunta es, ¿o Mazón es un mentiroso compulsivo o directamente se cree su propia mentira? Lo cual, no sé qué me preocupa más porque si se cree su propia mentira es que hace análisis de la realidad absolutamente, como decía, marciano", ha expresado.

Muñoz ha incidido en que el PP "baja su representación respecto a las elecciones generales, de un 13% de apoyo que tuvo en ese momento a un 10% que tiene en estos momentos", por lo que "no se está avalando la estrategia del PP con Cataluña respecto a la reconciliación".

El portavoz socialista ha aseverado que el PP ha construido "todo su proyecto político en torno a una gran mentira de que la reconciliación y volver a los espacios de diálogo iba a generar más independentistas y una quiebra en el Estado Español. Y más bien al contrario, totalmente al contrario. Ahora Cataluña tiene menos fervor independentista que nunca pero además lo que ha permitido es que se garantiza la unidad de España desde el diálogo, el respeto a la diferencia y el acuerdo político".

Muñoz teme que Mazón pueda "tener una tentación, que es lo que va a ocurrir, de incrementar la confrontación, el odio, el ruido, precisamente para entorpecer el proceso de diálogo, de reconciliación, de convivencia de Cataluña con el resto de España y entre españoles."

"Si hace eso, dejará de ser ese presidente que debería representar a todos los valencianos, para ser un delegado de Génova y de Feijoo en la Comunitat Valenciana, lo cual es inaceptable e indigno de un presidente de la Generalitat", ha aseverado. "Veremos si Carlos Mazón es capaz de entender el momento político histórico que vivimos con esa apertura de nuevas etapas políticas o, por el contrario, entra en la confrontación, el ruido y el odio", ha agregado.