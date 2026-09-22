El PSPV cree que el cierre del Teatro Principal de València demuestra que la Diputación "va sin norte"

Archivo - El portavoz socialista, Carlos Fernández Bielsa, en imagen de archivo. - PSPV - Archivo

VALÈNCIA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz socialista en la Diputació de València, Carlos Fernández Bielsa, ha considerado que el hecho de que la institución haya anunciado hoy el cierre por seguridad del Teatro Principal de la capital solo un día después de la presentación de la programación de la nueva temporada "demuestra claramente" que la corporación "va sin norte, que no tiene capacidad de resolver los problemas y que, por tanto, necesita un cambio".

Así lo ha manifestado el representante del PSPV después de que el presidente de la Diputació de València, Vicent Mompó, haya dado a conocer este martes que el centro cierra sus puertas "por seguridad" de forma inmediata y su programación deberá reubicarse, después de que se haya recibido un informe pericial que determina que el edificio presenta deficiencias estructurales y funcionales, entre ellas no cumplir los requisitos para garantizar una evacuación óptima en caso de necesidad.

"Yo lo que le pido a los ciudadanos y ciudadanas de la provincia de Valencia es que cierren la etapa del PP en la Diputación de Valencia y que una nueva Diputación gobierne por los intereses de los pueblos y de las ciudades de la provincia", ha reclamado Bielsa.

El portavoz socialista ha rechazado que el estado del teatro pueda achacarse a etapas anteriores puesto que los 'populares' "ya llevan un tiempo gobernando". "Eso demuestra que no están en lo que tienen que estar, que hay en esta casa un presidente más preocupado en suceder a Mazón, en un primer lugar, y a Llorca, en este caso, que en lo que interesa a esta diputación", ha insistido.

"Es inaudito, --ha continuado-- e impresentable que un presidente no sepa, después de presentar una programación del Teatro Principal, que existen problemas de seguridad por falta de mantenimiento. ¿Qué ha hecho el Partido Popular durante este tiempo para intentar resolver si existía algún problema de seguridad que desconocíamos? No ha hecho nada porque dedica más tiempo en meterle zancadillas a Llorca para ser el sucesor a la Generalitat".

"UN CONSEJO" A MOMPÓ

Bielsa le ha dado "un consejo" a Mompó: "que se preocupe más de esta casa, que se preocupe más de los municipios de la provincia de Valencia a los que tiene totalmente abandonados".

"Que ha entrado en esta casa la política del besamanos, de la degradación de la institución y que beneficia más a aquellos que son propios que al conjunto de los municipios. Por tanto, lo que se requiere es un cambio ya de esta diputación. Así no podemos continuar", ha resuelto.