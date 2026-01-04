El PSPV critica la "incompetencia" del Consell contra el intrusismo turístico, con solo seis ayuntamientos que sancionan

Archivo - Fachada de un apartamento turístico en una imagen de archivo - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PSPV denuncia el "caos" del Consell en materia de viviendas turísticas y "la incompetencia total del Partido Popular en lucha contra el intrusismo turístico en la Comunitat Valenciana donde, dos años después de que llegarán a la Generalitat, solo seis ayuntamientos pueden sancionar a las viviendas turísticas ilegales".

En un comunicado, el portavoz socialista de Turismo en Les Corts, Mario Villar, critica que "la Generalitat no ha hecho nada por el turismo", por lo que asegura que "es un gobierno con una legislatura 'fake' en turismo; sin rumbo, sin datos y sin conocimiento para ayudar a la ciudadanía". "El Consell del PP, lejos de liderar el problema, lo ha empeorado: ni controlan el intrusismo, ni ofrecen soluciones reales, ni los municipios creen en las políticas autonómicas".

Según apunta, desde marzo de 2025 hasta ahora solo seis municipios han pedido tener competencias sancionadoras en materia de viviendas turísticas, "lo que demuestra el fracaso del convenio aprobado por la Generalitat". Las localidades que se han sumado a este convenio son València, Faura, Font d'en Carrós, Benidorm, Piles y Ayora.

El diputado del PSPV pregunta al 'president' de la Generalitat, Juanfran Perez Llorca, "cómo pretende que los ayuntamientos asuman más competencias turísticas sin que se les dote de recursos extra". Además, lamenta que "sean los propios alcaldes los que no crean en las políticas autonómicas, puesto que ciudades turísticas importantes no han activado nada": "El mercado sigue descontrolado, pero al PP le importa bien poco el problema de la vivienda turística".

El grupo socialista considera que los datos de la Conselleria de Turismo "son claros", pues "en 2025 se han seguido otorgando nuevas altas en viviendas turísticas en todos los municipios". En concreto, indica, "97 en Alicante, que tiene una moratoria; Benidorm, que tiene problemas de vivienda, ha dado de alta 354; 56 en Xàbia, que es un municipio donde más ha subido el precio, y València que había paralizado todo tiene 453 nuevas altas en todo el año".

CAMBIOS EN LA LEY Y UNA NUEVA DIRECCIÓN GENERAL

Ante estas cifras, el PSPV insta al Consell a modificar la Ley 15/2018, de Turismo, Ocio y Hospitalidad, y el Decreto 10/2021, en su redacción actual, para eliminar la limitación temporal que impide considerar como viviendas turísticas los arrendamientos de más de 11 días, manteniendo los requisitos de registro, compatibilidad urbanística y calidad.

También propone crear una dirección general de Lucha contra el Intrusismo Turístico, siguiendo el "modelo de éxito" implantado en Ibiza.

"El mercado legal está asfixiado mientras proliferan los ilegales. Pérez Llorca aterrizó mal, dando privilegios a Vox y mirando hacia otro lado, porque su prioridad no son los trabajadores ni los pequeños empresarios, sino quienes especulan con la vivienda. Tiene la oportunidad de cambiar la política turística 'fake'", concluye el portavoz socialista.