El PSPV critica que el PP intente "amenazar" con llevar los presupuestos a los tribunales: "No asustan a nadie"

Publicado 02/11/2018 14:30:47 CET

VALÈNCIA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo socialista en Les Corts, Manolo Mata, ha criticado al PP por intentar "amenazar al Consell con ir a los tribunales" y "querer frenar el progreso con sus visiones de fantasmas que no existen". "Las bravuconadas del PP ya no asustan a nadie y no van a conseguir que el Consell se desvíe ni un milímetro de su misión de mejorar cada día la vida de los valencianos", ha indicado.

Así se ha pronunciado Mata en un comunicado después de que la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, haya explicado que estudian iniciar la vía contencioso-administrativa contra los presupuestos de la Generalitat para 2019, que son "mentira" y prevén 2.600 millones de ingresos "ficticios", lo que provocará gastos que no se llevarán a cabo y "una paralización total de la administración valenciana.

"Nosotros no engañamos a nadie, si hay 1.325 millones que el Estado nos tiene que reconocer tienen que estar en el presupuesto porque es una reivindicación justa, lo hemos hecho todos los años del Botànic y hemos seguido gestionando la Comunitat con osadía pero con rigor", ha asegurado el portavoz, que ha añadido: "Afortunadamente aquí ya no roba nadie y se van pagando los pufos del pasado".

De hecho, Mata ha cargado contra la "falta de rigor" de Bonig y ha asegurado que es "falso" que solo se haya recibido 1 millón de euros por el FOGA (Fondo de Garantía Asistencial): "En 2018 ya se han recibido 84 millones, mientras que en 2017 fueron 174 millones, en 2016 fueron 261 millones y cuando Bonig formaba parte del Consell recibieron hasta 147 millones".

Asimismo, ha recordado que ha sido la falta de desarrollo del Real Decreto de 2012 de Mariano Rajoy el que impidió a la Generalitat ingresar 334 millones de euros por atención especializada y que forman parte del FOGA histórico que continúa reclamando el Consell.

El 'síndic' socialista ha matizado también la comparativa de la líder del PP en cuanto al gasto social y ha recordado que para 2019 hay presupuestados más de 13.500 millones de euros en gasto social por los 10.500 del PP en 2015, "más de 3.000 millones para justicia social y para combatir la desigualdad".

"El partido que más daño ha hecho a esta autonomía con un empobrecimiento muy importante de la ciudadanía, con una marginación constante en inversiones y un mecanismo de financiación asfixiante y absolutamente injusto es incapaz de dar lecciones a nadie", ha subrayado Mata, que ha añadido que "los 'populares' valencianos deberían poner por delante a aquellos que les representan y lo único que hacen es criticar, amenazar con los tribunales y querer frenar el progreso".

"No nos van a parar", ha expresado el también vicesecretario general del PSPV, que ha lamentado que el PP "sigue viendo fantasmas que aquí no existen, sigue viendo el catalanismo y ahora amenaza a su gobierno con los tribunales". Ante estos comportamientos y esta forma de hacer política, Mata ha apostado por "el desprecio más absoluto como respuesta".