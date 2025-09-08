PSPV deja en manos del Ayuntamiento de Moncada la decisión sobre el edil envuelto en un altercado por insultos a Sánchez

Tellado (PP) cree que el concejal "debe dimitir hoy mismo" y Vox reclama a la alcaldesa que le cese por su conducta "inaceptable"

El edil pide disculpas y asegura que debería "haber recabado la presencia de las Fuerzas de Seguridad y no bajado del escenario"

VALÈNCIA, 8 (EUROPA PRESS)

El PSPV esperará por el momento a que se aclare lo ocurrido con el concejal de Seguridad Ciudadana de Moncada (Valencia), Martín Pérez Aranda, que se vio envuelto este sábado en un altercado en las fiestas de la localidad a raíz de unos insultos proferidos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha descargado las posibles decisiones a adoptar sobre la continuidad del edil en manos del Ayuntamiento.

De este modo, el partido apuesta por dar tiempo al representante municipal hasta que al menos se "analicen los hechos" y por el momento le mantienen la confianza, según han transmitido a Europa Press fuentes de la dirección nacional del PSPV.

En cualquier caso, señalan que primero es el Ayuntamiento el que debe "analizar la situación", los hechos acaecidos y las acciones del concejal y, en su caso, adoptar las decisiones pertinentes. "Vamos a darle tiempo a que se analicen los hechos y ver qué decisiones toman", manifiestan estas fuentes.

Además, subrayan que, ante "la versión de que él provocó el incidente, está la versión desde el otro lado, de que hubo un incidente y --Pérez Aranda-- contribuyó a apagarlo" para que no "fuera a mayores". Por tanto, insisten en esperar a analizar bien lo sucedido antes de tomar decisiones.

En un vídeo del momento de los hechos, compartido por el PP de Moncada en redes sociales, se observa a Pérez Aranda saltar desde el escenario mientras se escuchan insultos contra Pedro Sánchez por parte de algunos asistentes a la verbena.

TELLADO: "NO PUEDE OCUPAR UN CARGO PÚBLICO"

Tanto el PP como Vox en el Ayuntamiento han reclamado la dimisión del edil y han sostenido que Pérez Aranda "no puede continuar ni un día más". De hecho, el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha escrito este lunes en su cuenta de la red social X que el concejal debe dimitir "hoy mismo" porque "no puede ocupar un cargo público". "La violencia no tiene cabida en democracia", ha expresado.

Sin embargo, fuentes socialistas han replicado a Tellado que quien está "incitando a la violencia" y fomentando "un discurso de odio" es precisamente el PP y su secretario general y responsable de Organización, es decir, "la mano derecha" de Alberto Núñez Feijóo.

El PP de Moncada ya pidió este domingo la dimisión del concejal. Los 'populares' consideran que el edil "no puede continuar ni un día más como concejal" y "debe dimitir inmediatamente". "El vídeo habla por sí solo", subrayaron, y aseguraron sentir "el mismo bochorno y vergüenza que toda Moncada tras este desagradable suceso".

Por su parte, Vox ha exigido este lunes la dimisión "inmediata" de Pérez Aranda por los "graves incidentes" ocurridos el sábado en la verbena de las fiestas patronales y, en caso de que esta no se produzca "de manera voluntaria", ha instado a la alcaldesa, Amparo Orts, que es la pareja del edil, a que proceda a cesarle "con efectos inmediatos": "No hacerlo sería avalar una conducta inaceptable".

"Los hechos, de sobra conocidos tras su amplia repercusión pública, constituyen una grave quiebra de la ejemplaridad que debe exigirse a cualquier representante público", manifiestan desde la formación, al tiempo que consideran "inadmisible que quien ostenta responsabilidades institucionales se vea envuelto en un altercado de estas características", proyectando "una imagen de descontrol y falta de respeto incompatible con el ejercicio de su cargo".

Además, Vox Moncada lamenta que el daño causado "no afecta únicamente a la convivencia en un evento festivo, sino que alcanza a la dignidad de la institución municipal en su conjunto". Y reclama para los vecinos de la localidad "representantes que actúen con responsabilidad, serenidad y respeto, especialmente en aquellos actos que deben servir para unir y no dividir a la ciudadanía".

EL CONCEJAL PIDE DISCULPAS

El propio edil socialista ha hecho público un comunicado este lunes en el que expresa sus "más sinceras disculpas por los hechos acaecidos" y asegura que, "ante la situación generada", debería "haber recabado la presencia de las Fuerzas de Seguridad y no haber bajado del escenario".

Dicho esto, subraya que las fiestas de Moncada son "un ejemplo de convivencia y participación ciudadana que debemos preservar por encima de todo" y, por ello, reafirma su "compromiso, en particular con todo el colectivo que integra las fiestas de Moncada" y expresa su deseo de que las fiestas "sigan transcurriendo con toda normalidad" y que los vecinos "sigan disfrutando" las celebraciones.

COMPROMÍS SE DESMARCA DE "CUALQUIER ACCIÓN VIOLENTA"

Por su parte, Compromís Montcada, socio de gobierno del PSPV en la localidad, ha condenado en un comunicado "los hechos ocurridos en el MontcaDance" y se ha desmarcado de "cualquier acción violenta".

Al mismo tiempo, la coalición ha garantizado que continuará trabajando por un municipio "tolerante y con respeto" y se ha reafirmado en "la defensa de la tolerancia, la buena convivencia y la resolución pacífica de los conflictos".