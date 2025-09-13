El PSPV denuncia que "el aval del PP a Mazón retrata la caradura moral del partido": "Es un acto de obscenidad política"

Archivo - El síndic del PSPV en Les Corts, José Muñoz, en una imagen de archivo - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El síndic del PSPV en Les Corts, José Muñoz, ha denunciado que "el aval del PP de --Alberto Núñez-- Feijóo a --'president' de la Generalitat-- Carlos Mazón a través de su secretario general, Miguel Tellado, anoche retrata la catadura moral del PP". "Es un acto de obscenidad política del PP y una desvergüenza sin límites", ha aseverado.

Así lo ha indicado Muñoz, en un comunicado, después de la cena de inicio de curso político de los 'populares' en la Comunitat Valenciana que tuvo lugar este viernes en Benidorm (Alicante), y en la que participó el jefe del Consell y líder autonómico de la formación, Carlos Mazón, entre otros cargos.

El síndic socialista ha lamentado que esta situación suceda "justo la semana en la que se ha sabido que la consellera de las residencias se fue a un 'sarao' mientras los ancianos se ahogaban en las residencias; en la que se ha leído la carta de Maribel Vilaplana que vuelve a dejar en evidencia las mentiras de Mazón, su incompetencia y su frivolidad; y en la que se han visto y oído las imágenes del Cecopi donde unos incompetentes dicen que la gente se está muriendo y ellos no hacen nada, y donde la entonces consellera de Emergencias dice que no le apetece hablar con el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ)".

"Con todo esto que hemos sabido estos días, que venga el representante de Génova, a través del secretario general mamporrero, a dar palabras de aliento y felicitar a Mazón, a jalear al presidente del Ventorro, en lugar de traer consuelo y solidaridad a las víctimas apartándolo del cargo, es un acto de obscenidad política del PP y una desvergüenza sin límites", ha subrayado.

Para Muñoz, "la de anoche fue la imagen de la vergüenza: el PP vitoreando a un señor que apuró hasta casi las 19.00 horas en el Ventorro cuando 229 valencianos morían ahogados". "¿Qué sentirán las víctimas al ver esto?", se ha preguntado, al tiempo que ha reiterado que este acto "fue un insulto a los valencianos y a las víctimas".

"Mazón no es la víctima, sino el responsable político por negligencia de la muerte de valencianos y valencianas; las víctimas son las personas que se ahogaron y los miles de valencianos que lo perdieron todo mientras Mazón estaban en los chupitos, su número dos se iba a un 'sarao' y a la consellera de Emergencias no le apetecía llamar al presidente de la CHJ al que han acusado de no darles la información", ha incidido.

Y ha añadido: "No nos valen remodelaciones, y mucho menos, el nuevo Consell de los horrores que nos anuncia Mazón a dos meses vista".

A su juicio, "lo único que esperan los valencianos es que Mazón dimita y convoque elecciones porque el problema es todo el Partido Popular". "Son cómplices de la mayor tragedia que ha sufrido la Comunitat Valenciana", ha concluido.