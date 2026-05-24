El PSPV denuncia que Catalá y Vox "paralizan" el registro de solares y "favorecen la especulación"

Archivo - La concejala del PSPV-PSOE en el Ayuntamiento de València Elisa Valía. - PSPV-PSOE - Archivo

VALÈNCIA 24 May. (EUROPA PRESS) -

La concejala socialista en el Ayuntamiento de València Elisa Valía ha denunciado que el gobierno del PP "no ha iniciado ni un solo expediente de incorporación al registro municipal de solares desde que llegó al gobierno en 2023", una situación que, según ha advertido, "tiene implicaciones directas muy claras y muy negativas sobre la situación de la vivienda en la ciudad".

Valía ha explicado en un comunicado que la primera consecuencia de esta paralización es que "permite la especulación con el suelo". "Si el Ayuntamiento no incluye los solares en el registro, no puede exigir a los propietarios que cumplan con la obligatoriedad de edificar y, por tanto, se produce una retención de solares con fines especulativos", ha señalado.

La edil socialista ha recordado que el suelo representa aproximadamente un 30% del precio final de una vivienda, por lo que considera que la activación del registro de solares es "una herramienta clave para contener el precio de la vivienda".

"Cuando se obliga a construir, se evita que los solares permanezcan vacíos mientras aumentan de valor sin ningún tipo de inversión y, además, se incrementa la oferta de vivienda en el mercado", ha indicado.

En este sentido, Valía ha acusado al gobierno de María José Catalá de actuar en contra de sus propios discursos sobre vivienda. "El PP dice que su principal objetivo es incrementar la oferta de vivienda, pero aquí vemos que es mentira. Si no se activan esos solares y no se construye vivienda, se pierde una oportunidad de aumentar la oferta y de contribuir a rebajar los precios", ha manifestado.

La concejala socialista también ha subrayado las consecuencias urbanísticas y sociales de mantener solares vacíos durante años. "Los solares abandonados y sin edificar contribuyen a la degradación de nuestros barrios y son un foco de insalubridad y molestias para los vecinos y vecinas", ha lamentado.

Finalmente, Elisa Valía ha recordado que el anterior gobierno progresista reactivó el registro de solares en 2015 después de años paralizado por el PP. "Desde el Partido Socialista reactivamos esta herramienta cuando llegamos al gobierno, porque entendíamos que era útil para combatir la especulación y mejorar la ciudad. El PP lo tenía completamente paralizado y ahora, desde que han vuelto al gobierno en 2023, lo han vuelto a paralizar", ha sentenciado.