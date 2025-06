PSPV denuncia en los juzgados a concejales del PP por "impedir" una moción de censura en San Fulgencio: "Es gravísimo"

VALÈNCIA, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSPV ha interpuesto una denuncia en los juzgados contra concejales del PP en San Fulgencio (Alicante) por "impedir" que se celebrara una moción de censura el pasado miércoles, según ha informado la secretaria general de los socialistas valencianos, Diana Morant.

Así se ha manifestado Morant en declaraciones a los medios de comunicación en Llombai (Valencia), en relación a lo ocurrido el 18 de junio en el pleno del Ayuntamiento de San Fulgencio, que se reunió de forma extraordinaria para votar la moción de censura presentada por el PSPV contra el alcalde 'popular' José María Ballester, algo que finalmente no ocurrió, después de que el presidente de la mesa de edad, conformada por los ediles del PP Paulino Herrero y Laura Bernabé, levantara la sesión.

Morant ha reprochado que la actitud de los concejales del PP es "absolutamente gravísima", por lo que han interpuesto una denuncia en los juzgados.

"No se pueden impedir las herramientas democráticas. Una moción de censura es una herramienta democrática y, porque a uno no le convenga porque va a perder una Alcaldía, no puede levantar una moción de censura e impedir que esta salga adelante", ha aseverado Morant.