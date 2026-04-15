PSPV dice que María Olano debe salir "hoy mismo" de Contratación: "Es el conseguidor de Catalá"

El portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de València, Borja Sanjuán, en declaraciones a los medios de comunicación. - EUROPA PRESS TELEVISIÓN

VALÈNCIA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PSPV-PSOE en el Ayuntamiento de València ha considerado este miércoles, tras pedir que la Fiscalía Anticorrupción incluya al edil de Grandes Proyectos y Contratación, José Marí Olano (PP), en la investigación abierta por presunta prevaricación en el equipo de gobierno de la ciudad por la "recolocación" en entidades municipales de trabajadores del Consorcio Valencia 2007, que este debería dejar "hoy mismo" la segunda de estas concejalías.

Así lo ha expuesto el portavoz socialista en la capital valenciana, Borja Sanjuán, en una comparecencia ante los medios de comunicación. El edil ha indicado que Marí Olano es "el conseguidor" de la alcaldesa, María José Catalá (PP) y "una persona que está en continuo conflicto de intereses". "Es el señor Lobo de Catalá, es aquella persona que ha contratado para que esconda los cadáveres de corrupción", ha añadido.

Los representantes del PSPV-PSOE han decidido ampliar la denuncia que hay ante la Fiscalía Anticorrupción por "el presunto amaño de empleos públicos en --las entidades municipales-- Visit Valencia y Fundación Deportiva Municipal" tras conocerse "audios del concejal José Marí Olano en los que ofrecía plazas a medida en el Ayuntamiento" para empleados del extinto Consorcio Valencia 2007.

Este martes, antes de conocerse esos audios de Marí Olano, se hizo público que la Fiscalía Anticorrupción ha abierto diligencias de investigación penal contra la alcaldesa de València y la presidenta de la Autoridad Portuaria de Valencia, Mar Chao, por presunta prevaricación en relación con una supuesta recolocación "a dedo" de personal público del citado consorcio. La investigación afecta también a las concejalas del ejecutivo de Catalá Rocío Gil (PP) y Paula Llobet (PP) y a cuatro trabajadores públicos.

Sanjuan ha señalado que el objetivo de la ampliación planteada por su grupo es "que se investigue también a José Marí Olano". "Hemos podido conocer que aparece en unos audios donde directamente se le pide a personas que quieren acceder a un puesto público que se hable privado con ellas. Se les ofrece ajustar las convocatorias para hacer una plaza a medida y colocarles a dedo", ha expuesto.

El portavoz del PSPV-PSOE ha agregado que Marí Olano es "la misma persona que aparece vinculada a las operaciones de permutas inmobiliarias que tuvimos que denunciar también como grupo socialista, donde constructoras a las que él ha reconocido conocer se han llevado adjudicaciones millonarias". Asimismo, ha dicho que este representante del PP "aparece cada vez que hay una sospecha de corrupción en el Ayuntamiento de València".

Borja Sanjuan ha remarcado que el concejal de Contratación, por esta condición, es "la persona encargada de velar por el interés general y la legalidad en todos los contratos públicos" del consistorio, pero ha manifestado que este "ha admitido que trabaja y cobra un sueldo todos los meses de empresas que contratan con el Ayuntamiento de València".

"La pregunta es si nos tenemos que creer que una persona que amaña puestos en la administración a personas con las que en principio no tiene ninguna relación, no estará amañando también contratos públicos para empresas que les pagan un sueldo", ha apostillado el portavoz del PSPV-PSOE.

A su vez, ha considerado que "María José Catalá tiene a un concejal que está ejerciendo las mismas funciones que ejercía Alfonso Grau para Rita Barberá" en la anterior etapa del PP al frente del consistorio de la capital valenciana. "El conseguidor de María José Catalá se llama Pepe Marí Olano. Es una persona que aparece recurrentemente en todas las sospechas de corrupción que salpican a Catalá y que, en estos momentos, sigue siendo el concejal de Grandes Eventos, en este caso de grandes chanchullos, y de Contratación", ha insistido.

Borja Sanjuan ha manifestado que esto es "absolutamente escandaloso" y ha subrayado que "no se puede tolerar que esta persona tenga que defender el interés general" de la ciudad, dado que "no sabemos a qué lado de la mesa se sienta".

"Cuando Marí Olano tiene que hablar en nombre del Ayuntamiento, lo hace en un procedimiento administrativo, en conversaciones privadas, como hacía con estas personas. Cuando tiene que asesorar a una contrata del Ayuntamiento, a una constructora que contrata con el Ayuntamiento, a una empresa de recogida de residuos que contrata con este ayuntamiento, ¿a quién está defendiendo: a la empresa que le paga o Al ayuntamiento que también le paga y por algo que le han votado", ha planteado.

Sanjuan ha reiterado que el concejal de Grandes Proyectos y Contratación "está en un continuo conflicto de intereses" porque "María José Catalá quiere que lo esté", tras lo que ha aseverado que la alcaldesa "tiene que asumir responsabilidad" y ha resaltado que Marí Olano "debería salir fuera de la Concejalía de Contratación hoy mismo".

"UTILIZACIÓN DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA"

El portavoz del grupo socialista ha explicado que en la ampliación de denuncia que ha presentado su grupo se ha incorporado también la posible comisión de un nuevo delito por parte de José Marí Olano como es "la utilización de información privilegiada y revelación de secretos".

"Además de los delitos que se le pueden atribuir por este amaño de plazas públicas, hay uno que queremos que investigue especialmente en la Fiscalía y que creo que está lejos de toda duda: Olano ha cometido un delito tipificado de 442 del Código Penal por utilización de información privilegiada y revelación de secretos", ha expuesto.

En esta línea, Borja Sanjuan ha afirmado que "una persona que ocupa un cargo público no puede avisar a un particular de cuándo va a salir una convocatoria, qué características van a tener las plazas o, cuáles van a quedar desiertas", ha dicho.

A su vez, se ha mostrado "seguro" de que "lo mismo que está haciendo para estas plazas" de trabajo el edil de Grandes Proyectos "lo está haciendo con contratos públicos que están costando muchos millones de euros". "No es que la corrupción haya vuelto al Ayuntamiento de València, es que ha entrado por la puerta grande", ha apostillado.

"SABE QUE LA HAN PILLADO"

Preguntado por las declaraciones de la alcaldesa sobre estos asuntos, Sanjuan ha señalado que son las propias de "una persona que sabe que la han pillado". Una persona que "incapaz de defender lo se ha hecho, quiere extender la sombra de sospecha a todos los demás". Ha concretado que la oposición pedía una recolocación "dentro de la legalidad". "Catalá tiene tan claro que esto puede ser su fin político que está intentando arrastrar con ella a alguien más", ha apuntado.