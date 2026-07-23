El PSPV dice que con la prioridad nacional "Catalá no habría podido ser ni candidata" a alcaldesa

Archivo - La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, y el portavoz del PSOE del Ayuntamiento, Borja Sanjuan - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSPV en el Ayuntamiento de València, Borja Sanjuan, ha señalado este jueves que la alcaldesa de la ciudad, la 'popular' Mª José Catalá, "no habría podido ser ni candidata" a la alcaldía si en 2023, cuando ganó las elecciones, se hubiera aplicado el principio de 'prioridad nacional' o de arraigo.

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios antes del pleno municipal de julio, un día después de que Les Corts aprobaran los presupuestos de la Generalitat para 2026 con los votos de PP y Vox. Estas cuentas incluyen el principio de 'prioridad nacional' en el acceso a la vivienda o en las ayudas sociales, como pedía Vox y aceptó el PP.

Sanjuan ha lamentado que la Comunitat Valenciana sea la primera comunidad donde la 'prioridad nacional' se ha incluido explícitamente en una ley, ya que es un principio "abiertamente anticonstitucional" que "abre la puerta a que haya cualquier tipo de discriminación por razón de raza, origen o por cualquier tipo de condición".

En clave municipal, ha afirmado que "la debilidad del PP, como pasa en la Generalitat, ya está llevando a que este ayuntamiento discrimine", ya que según él "hay personas, incluso del área metropolitana, que intentan acceder a ayudas de la ciudad de València y no pueden hacerlo porque no cumplen con un criterio de arraigo que es absolutamente desproporcionado" para acceder a prestaciones de alquiler o de comedor escolar.

"Solamente basta recordar que esta ciudad ha sido en el pasado tan abierta que la alcaldesa se pudo presentar a las elecciones habiendo estado empadronada solamente unos meses en ella", ha remarcado en este punto, en alusión al hecho de que Catalá sea natural de Torrent, localidad de la que también fue primera edil.

Y ha lanzado en este punto: "Si se aplicara la 'prioridad nacional' o el arraigo que exige ahora mismo el Partido Popular para acceder a la alcaldía, que es la máxima responsabilidad en esta ciudad, Mª José Catalá no habría podido ser ni siquiera candidata. Para que veamos un poco la barbaridad de lo que estamos haciendo".

"MERECEMOS UN POQUITO MÁS"

El portavoz socialista ha defendido que los valencianos "merecemos un poquito más y merecemos no pasar la vergüenza de tener un gobierno absolutamente discriminatorio, absolutamente racista y a un PP tan débil y tan acomplejado que deja hacer, porque la responsabilidad siempre es de ellos", a Vox.

Por todo ello, confía en que el Tribunal Constitucional tumbe la aplicación de este principio, después de que el Gobierno haya anunciado que estudiará su aplicación en la Comunitat para presentar un recurso. "No solo por los hechos prácticos, sino por los simbólicos. Hablar de este tipo de cosas supondrá que después se pueda discriminar a musulmanes respecto a cristianos, a hombres respecto a mujeres, a mujeres respecto a hombres. Realmente no somos conscientes de la gravedad que tiene", ha avisado.