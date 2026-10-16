El PSPV enmendará a la totalidad la Ley del Suelo por “fomentar la especulación” y volver “a la peor etapa del PP"

Archivo - La diputada del PSPV en las Cortes Valencianas María José Salvador (c), durante una sesión plenaria - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSPV presentará una enmienda a la totalidad al proyecto de nueva Ley del Suelo de la Comunitat Valenciana, que se tramitará en las próximas semanas por la vía de urgencia en Les Corts, al considerar que “fomenta la especulación” y que supone “volver al peor momento y al peor modelo de la peor etapa del Partido Popular en materia de urbanismo”.

Así lo ha avanzado la portavoz adjunta del grupo socialista Mª José Salvador, en declaraciones a los medios durante la comisión de Ordenación del Territorio de Les Corts, en la que este viernes han comparecido expertos del ámbito urbanístico, legal o inmobiliario para valorar la ley dentro de la fase de participación ciudadana.

Salvador, quien fuera consellera de Vertebración del Territorio durante el primer gobierno del Botànic, ha denunciado que el proyecto del Consell, aprobado a finales del mes pasado, incluye “menos evaluación ambiental, menos transparencia y menos participación”.

“Hay menos urbanismo y menos territorio –ha advertido–. Hay una puerta abierta de par en par a la gestión indirecta y a la iniciativa de los promotores, incluso al margen de los planes generales municipales”.

Otra de sus críticas es que la ley establece “unos estándares básicos de reserva de vivienda protegida que están por debajo de los que prevén en estos momentos la propia Ley estatal de Vivienda”.

Además, Salvador ha señalado que “se crean figuras como los planes sectoriales de vivienda o los planes de acción territorial de vivienda que están absolutamente basados en la recalificación de suelo sin ningún tipo de informe sectorial, lo que podrá poner en riesgo a la población donde se vayan a construir estas hipotéticas viviendas”.

A su juicio, un elemento “nuclear” de la Ley del Suelo es permitir el silencio positivo para “muchos informes sectoriales”. “Es decir –ha aclarado–, si en un plazo determinado el organismo que tiene que informar no contesta, es que lo aprueba”.

Por otro lado, la portavoz del PSPV ha destacado el hecho de que haya “instituciones como el propio Ayuntamiento de València” que, en sus alegaciones a la ley, “ha dicho que tiene tendencias especulativas”. La alcaldesa de València, Mª José Catalá, también es diputada del PP en Les Corts.

"NO HAY PRECEDENTES"

Respecto a la tramitación, Salvador ha advertido que “no hay precedentes en el parlamento valenciano de que una ley de urbanismo se tramite por vía de urgencia”, por lo que ha reprochado al jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca, que mientras tanto “alardee de ser el ‘president’ del diálogo”.

"En una ley de casi 400 artículos, los grupos parlamentarios prácticamente no tenemos tiempo de poder hacer bien nuestro trabajo y de buscar consensos”, ha esgrimido, para acusar a PP y Vox de “defender intereses particulares y económicos en lugar del interés general”. Y ha lanzado: “Ellos tendrán que explicar por qué en el último minuto de legislatura traen esta ley por la vía de urgencia”.