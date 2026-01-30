El PSPV exige a Camarero "explicaciones urgentes" por el "pelotazo" de viviendas públicas en Alicante

Ana Barceló (i) y José Díaz (d) este viernes en Alicante - EUROPA PRESS

ALICANTE, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El grupo socialista en Les Corts ha exigido a la vicepresidenta primera de la Generalitat y consellera de Vivienda, Susana Camarero (PP), "que dé explicaciones urgentes sobre el escándalo registrado en Alicante con la adjudicación de vivienda pública", que la portavoz del partido en el consistorio, Ana Barceló, ha calificado de "pelotazo urbanístico".

El diputado autonómico del PSPV José Díaz, quien ha comparecido este viernes junto a Barceló, ha reclamado a Camarero "que comparezca y conteste cuanto antes a la batería de preguntas registrada" para "tratar de despejar con luz y taquígrafos todas las incógnitas vinculadas a esta cuestión, dado que, en última instancia, es la Generalitat Valenciana la que valida la adjudicación de las viviendas públicas a las beneficiarios".

"Desde el grupo socialista en Les Corts Valencianes y desde el grupo municipal socialista se han iniciado acciones para tratar de esclarecer qué ha ocurrido con la adjudicación de la única promoción de vivienda pública que se ha ejecutado en la ciudad en dos décadas y para conocer si hay más personas vinculadas al equipo de gobierno municipal o allegados del PP que han resultado beneficiarios", ha manifestado el PSPV en un comunicado.

En las últimas horas, ha trascendido que la directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos en el Ayuntamiento de Alicante, María Pérez-Hickman, ha dimitido de ese cargo en el consistorio, tras haber publicado 'Información' que entre los adjudicatarios de esas viviendas están supuestamente dos hijos y un sobrino de esta alto cargo, además de un arquitecto municipal y la edil de Urbanismo.

Además de esa "petición de explicaciones a la consellera", los socialistas detallan que han solicitado "el expediente completo sobre la enajenación, construcción y adjudicación de viviendas con dos objetivos", que son "denunciar la situación en la Agencia Antifraude para que se investigue y examinar la documentación para registrar una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción".

También ha insistido en que el alcalde de Alicante, Luis Barcala (PP), "debe convocar cuanto antes el pleno extraordinario solicitado para dar explicaciones, impulsar una comisión de investigación para esclarecer los hechos y apartar del cargo a la jefa de Contratación", María Pérez-Hickman, quien ya ha dimitido como directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos en el Ayuntamiento en el contexto de la polémica por las adjudicaciones.

Al respecto, el alcalde ha señalado que su "intención" es que el pleno solicitado por la oposición "se celebre con la mayor celeridad y en el menor tiempo posible". "Yo tengo el mismo interés que la oposición en celebrar un pleno en el que se den todo tipo de explicaciones, donde probablemente no solo lo que han pedido, sino todo aquello que estimemos conveniente que tenga que ponerse en blanco sobre negro, se ponga ahí", ha apuntado.

"ACLARAR SI HA HABIDO UN TRATO DE FAVOR"

En todo caso, Díaz ha afirmado que "Camarero tiene que aclarar si ha habido un trato de favor hacia determinados adjudicatarios de viviendas públicas o si ha habido una ausencia de controles por parte de la Generalitat". "Tiene que dar explicaciones sobre qué papel ha jugado el Consell de Mazón y de Pérez Llorca en la adjudicación de pisos de lujo en la Playa de San Juan", ha enfatizado.

En ese sentido, se ha preguntado "si este es el precedente de lo que pretende instaurar el PP con el Plan Vive, normalizando la ausencia de controles para poder adjudicar vivienda pública de forma arbitraria y facilitar que los propietarios puedan venderla después en el mercado libre sin ningún tipo de controles de la administración". "Cabe destacar que son cinco parcelas las que el Ayuntamiento ha cedido a la Generalitat", ha apostillado el PSPV.

Por su parte, Barceló ha puesto el foco en que, "por el momento", ni la concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, "ha dimitido" ni "Barcala la ha cesado". También ha recalcado que "la directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos ha dimitido de ese cargo, pero el alcalde la sigue manteniendo como jefa de Contratación".

"Por prudencia y hasta que se aclaren los hechos, el alcalde debe apartarla de un cargo de tantísima responsabilidad por la falta de confianza que genera", ha valorado la portavoz del grupo municipal socialista.

"INDECENTE"

Según la edil del PSPV, "Barcala es el máximo responsable de haber permitido este pelotazo urbanístico, construyendo pisos de lujo que se han adjudicado sin que el Ayuntamiento haya ejercido controles sobre la baremación de las condiciones de acceso de los beneficiarios, sin una publicidad clara y transparente".

"Es indecente que mientras numerosas familias apenas pueden pagar el alquiler, y cuando muchos jóvenes se están marchando de Alicante por no poder acceder al mercado de la vivienda, se organice un pelotazo urbanístico desde el propio Ayuntamiento. Hay que saber quién ordenó que en el pliego municipal para enajenar la parcela no se estableciera ningún tipo de control sobre cómo se adjudicarían estas viviendas", ha concluido.