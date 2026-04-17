PSPV exige a Catalá el "cese inmediato" de Marí Olano: "Si no actúa, será la única responsable"

Archivo - El portavoz del PSPV-PSOE en el Ayuntamiento de València, Borja Sanjuan, en una rueda de prensa. - PSPV-PSOE - Archivo

VALÈNCIA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSPV-PSOE en el Ayuntamiento de València, Borja Sanjuan, ha exigido este viernes a la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá (PP), el "cese inmediato" del edil de Grandes Proyectos y Contratación, José Marí Olano (PP) después de la investigación abierta por Anticorrupción por presunta prevaricación en relación con una supuesta recolocación "a dedo" de personal público del extinguido Consorcio Valencia 2007 y de conocerse unos audios en los que este edil del ejecutivo local "ofrecía plazas a medida" para empleados de esa entidad a partir de su liquidación.

Sanjuan ha considerado, a través de un comunicado, que si la primera edil no actúa, "será la única responsable". La Fiscalía Anticorrupción ha abierto diligencias de investigación penal contra Catalá y la presidenta de la Autoridad Portuaria de Valencia, Mar Chao, por presunta prevaricación en relación con la supuesta recolocación "a dedo" del citado personal público.

La investigación afecta también a las concejalas del equipo de gobierno de Catalá Rocío Gil (PP) y Paula Llobet (PP) y a cuatro trabajadores públicos. PSPV-PSOE y el otro grupo de la oposición en el consistorio, Compromís, han pedido que se investigue también en este proceso a José Marí Olano. Los socialistas han señalado que esta es "una causa agravada por la aparición de estos audios del mano derecha de Catalá en el Ayuntamiento".

Borja Sanjuan ha considerado que el titular de Grandes Proyectos y Contratación es "una pieza clave en las irregularidades detectadas en procesos selectivos vinculados al Ayuntamiento" de la capital valenciana.

"Todos hemos podido escuchar cómo Olano estaba amañando plazas de empleo público. Hemos podido escuchar cómo le decía a la gente que si querían una plaza de empleo público la hablaran en privado", ha expuesto el portavoz del PSPV-PSOE.

Asimismo, ha indicado que "estos hechos evidencian un patrón de actuación incompatible con la gestión pública". "Esta es la manera de trabajar del concejal de Contratación de María José Catalá", ha remarcado.

Sanjuan ha advertido a la alcaldesa de "las consecuencias de no actuar de forma inmediata" hacia Marí Olano. "Si no le cesa en las próximas horas, lo que estará haciendo es admitir que lo hacía precisamente porque ella se lo pidió, porque él es el señor Lobo, su Alfonso Grau, su conseguidor", ha agregado.

El representante del grupo socialista ha aseverado que la primera edil "debe tomar una decisión inaplazable ante la gravedad de los hechos conocidos en los últimos días". "Lo que tiene que hacer María José Catalá es decidir si cesa hoy a José Marí Olano o asume que la responsable de esa manera de actuar que está hoy en el Ayuntamiento de València, que es tan del PP valenciano, es ella", ha afirmado.

Borja Sanjuan ha comentado que las grabaciones del edil de Grandes Proyectos y Contratación conocidas "refuerzan las sospechas que motivaron la denuncia ante Anticorrupción, en la que ya se alertaba de posibles irregularidades en la adjudicación de plazas públicas para determinados trabajadores".

"OPACIDAD"

El portavoz del PSPV-PSOE ha enmarcado este asunto "dentro de una sucesión de hechos que están devolviendo a la ciudad a una etapa marcada por la opacidad y las prácticas irregulares". Así, ha expuesto que esa es una figura que "aparece de manera recurrente en todas las sospechas de corrupción que afectan al actual gobierno municipal".

Sanjuan ha resaltado su "compromiso" para "seguir impulsando todas las acciones necesarias, tanto en el ámbito institucional como judicial, para esclarecer los hechos y depurar responsabilidades" ante lo que ha considerado "un uso partidista y opaco de la administración pública".