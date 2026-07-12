El PSPV exige a Catalá desbloquear obras paralizadas en las pedanías dos años después de la dana

Archivo - Vista general de una calle tras el paso de la dana en la pedanía de La Torre - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSPV en el Ayuntamiento de València exige al gobierno municipal liderado por Mª José Catalá y compartido por PP y Vox que abandone la "parálisis" en la reconstrucción de las pedanías afectadas por la dana y abra de manera inmediata un proceso de trabajo conjunto con el Comité Local de Emergencias y Reconstrucción (CLER) de València y con los vecinos y vecinas para priorizar las actuaciones más urgentes antes de la llegada del otoño.

En un comunicado, el concejal socialista Javier Mateo denuncia que, cuando están a punto de cumplirse dos años de la catástrofe, "el Ayuntamiento sigue incumpliendo sus compromisos pese a haber recibido del Gobierno de España los recursos necesarios para acometer la reconstrucción".

"Nos hemos reunido con el Comité Local de Emergencias y Reconstrucción de València, que vela por los cumplimientos del Ayuntamiento en todo lo relacionado con los proyectos e inversiones necesarios tras la devastadora dana de hace casi dos años. En la reunión han quedado claras varias cosas. La primera, que el Ayuntamiento de Catalá está incumpliendo sus compromisos y continúa negando la realidad en las pedanías afectadas", expone.

Durante la reunión con el CLER, los representantes vecinales trasladaron su preocupación por la "falta de gestión" del gobierno de Catalá y por la "ausencia total" de participación en las decisiones que afectan a la reconstrucción. Entre sus principales reivindicaciones figuran la reparación y finalización de la red de alcantarillado y drenaje, la mejora de la limpieza, el refuerzo del transporte público y una mayor transparencia sobre el destino de los fondos destinados a la recuperación. Además, denunciaron que "el Ayuntamiento continúa negando a los vecinos y vecinas el derecho a ser escuchados antes de dar por definitivos los proyectos de reconstrucción".

Para el PSPV, esta forma de actuar evidencia "un modelo basado en la opacidad y la improvisación que está retrasando actuaciones imprescindibles para garantizar la seguridad de las pedanías". A ello se suma, añade, "el bloqueo del homenaje impulsado por los vecinos y vecinas en recuerdo de quienes sufrieron la dana, una muestra más del alejamiento del gobierno municipal respecto a la realidad de los barrios afectados".

Y el segundo punto que han transmitido los vecinos durante la reunión en el grupo municipal socialista es que "el gobierno del PP y Vox sigue sin trabajar de la mano con el CLER". "Catalá y su gobierno deben recibir y trabajar conjuntamente con el CLER València para priorizar las intervenciones urgentes de cara al otoño que se espera lluvioso después de este verano tan caluroso. Y existe un temor en la población a que no estén preparadas las pedanías por el retraso en la gestión de Catalá para asumir estas lluvias y no tener ninguna desgracia", advierte Mateo.

INUNDACIONES CUANDO LLUEVE

Los socialistas comparten la preocupación expresada por los vecinos sobre el estado de las infraestructuras básicas. Entre las prioridades trasladadas figura la reconstrucción urgente del sistema de alcantarillado, colectores y drenaje, cuyo deterioro ya está provocando problemas de inundaciones en viviendas y bajos cuando se producen lluvias.

Según el PSPV, los vecinos consideran incomprensible que el Ayuntamiento haya priorizado el asfaltado de calles mientras siguen pendientes las actuaciones subterráneas que permitirían evitar nuevas inundaciones y proteger a la población ante futuros episodios meteorológicos extremos.

Por todo ello, el grupo municipal socialista defiende que "la reconstrucción de las pedanías no puede seguir desarrollándose de espaldas a quienes viven en ellas". Por ello exige a Catalá que "abandone" la falta de gestión, convoque de manera inmediata al CLER de València, incorpore las propuestas de los vecinos y acelere la ejecución de las obras pendientes para garantizar que las pedanías afronten el próximo otoño con las máximas condiciones de seguridad.