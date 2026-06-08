El PSPV exige que Les Corts no lleven a Fiscalía a las docentes que protestaron en un pleno: "Fue un acto pacífico"

Docentes se manifiestan durante una sesión de control, en Les Corts Valencianes, a 21 de mayo de 2026, en Valencia - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El síndic del PSPV, José Muñoz, ha exigido que la Mesa de Les Corts --donde no tiene representación la formación-- no lleve finalmente a Fiscalía a las tres docentes que protestaron durante el pleno del parlamento valenciano del pasado 21 de mayo, ha defendido que fue "un acto de pura reivindicación, un acto pacífico vinculado a la libertad de expresión", y ha acusado al PP de practicar "violencia institucional" contra la comunidad educativa valenciana: "Está llegando a cotas que no pensábamos que podría ocurrir".

Durante ese pleno, que estuvo marcado por la huelga docente en la educación pública no universitaria, las tres profesoras gritaron desde la bancada superior de invitados en el hemiciclo "consellera dimisión", dirigiéndose a la responsable de Educación, Carmen Ortí. Además, lanzaron hacia los escaños de los diputados billetes falsos con las caras de Ortí y del 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y un chaleco con el lema 'Docents en lluita'.

La Mesa de Les Corts tiene previsto estudiar este martes un informe elaborado por los servicios jurídicos de la casa que plantea la posibilidad de sancionar y de llevar a Fiscalía a las docentes. En el mismo se explican estos "incidentes" ocurridos en el pleno, que fueron recogidos en una nota elaborada por el inspector jefe de seguridad. El vicepresidente de la cámara, Alfredo Castelló (PP) --quien sustituía ese día a la presidenta, Llanos Massó (Vox)-- ordenó el desalojo de las profesoras, por lo que las funcionarias de la casa las invitaron a salir, sin mostrar las docentes "ninguna objeción".

Posteriormente, añade el inspector, policías de Les Corts identificaron a las profesoras, que fueron acompañadas a la salida del parlamento "con total normalidad". También se comprobó que fueron invitadas por Compromís.

Sobre esta cuestión, José Muñoz ha confiado en que la decisión que adopte la Mesa este martes tras estudiar el informe sea finalmente "negativa" sobre la posibilidad de llevar a las docentes a Fiscalía. "Hicieron un acto de pura reivindicación, fue un acto pacífico vinculado a la libertad de expresión en la que opinaron e hicieron una crítica a la situación que estaba viviendo la educación pública valenciana respecto a la Generalitat Valenciana y, en este caso, especialmente al 'president' Pérez Llorca", ha expuesto.

"NINGÚN TIPO DE VIOLENCIA"

Así, ha insistido en que se trataba de "una crítica política que no tuvo ningún tipo de violencia" y ha apuntado que "hasta el informe jurídico de Les Corts acredita que, cuando --las profesoras-- fueron interpeladas por los servicios de seguridad, no tuvieron ningún tipo de problema en abandonar la tribuna de invitados". Por todo ello, ha pedido "sentido común" y ha considerado que llevarlas a Fiscalía sería "una auténtica aberración y una utilización ya partidista e inadecuada de las instituciones valencianas".

En este contexto, el síndic socialista ha criticado que, en la quinta semana de huelga, el jefe del Consell "aún no se haya sentado" a negociar con los sindicatos y ha calificado de "auténtica aberración que se utilice las instituciones para criminalizar, atacar y ejercer violencia institucional contra la comunidad educativa". Así, ha deslizado que la Generalitat "parece que está más preocupada de defender un relato que de llegar a un acuerdo".

"Esto no es un hecho aislado, porque también es violencia institucional plantear una negociación con los sindicatos en la que no tengan el documento sobre el que van a discutir, pero además que en el último momento desde la Conselleria se les plantee ser grabados", ha sostenido Muñoz, que ha acusado al departamento de Campanar de generar "una presión brutal contra la comunidad educativa" al retransmitir por 'streaming' las mesas negociadoras.

ACAMPADA Y CORPUS

Paralelamente, sobre la acampada en la plaza de la Virgen, José Muñoz ha valorado que los propios manifestantes "demostraron más sentido cívico" que la alcaldesa de València, María José Catalá y que el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, "y por la cuestión de la celebración del Corpus Christi de motu propio decidieron abandonar parcialmente la plaza para que se pudiera celebrar" la 'festa grossa' de la ciudad.

Sin embargo, ha reprochado a Catalá que no les planteara a los acampados "ninguna alternativa". "Parecía que lo que quería era que entrara la Policía a porrazos para tirar a los manifestantes que estaban acampando de manera pacífica en lugar de intentar llegar a un acuerdo con ellos y a dialogar", ha aseverado el síndic socialista.

Por todo ello, a su juicio no son "casos aislados", sino que todos ellos "demuestran un patrón común del PP, que está ejerciendo una violencia institucional desconocida contra una comunidad educativa que está demostrando mucho más sentido cívico que ellos y que lo que quieren es defender la educación pública de calidad, llegar a un acuerdo y, en definitiva, acabar con el conflicto".