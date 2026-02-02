El PSPV exige a Llorca que expulse a la edil del PP que insultó a Sánchez en Teruel y lamenta la ausencia de condena

Archivo - El secretario de Organización del PSPV-PSOE, Vicent Mascarell - PSPV - Archivo

VALÈNCIA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSPV ha exigido este lunes al 'president' de la Generalitat y del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, que expulse a la concejala del PP en Vallanca (Valencia) que insultó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el mitin de Teruel y ha lamentado en un comunicado que, "24 horas después ha sido incapaz de condenar los hechos".

Así se ha pronunciado el secretario de Organización del PSPV-PSOE, Vicent Mascarell, quien ha afirmado que es "inaudito" que frente a unos hechos "tan graves" ni ni el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ni Pérez Llorca se han pronunciado al respecto" y ha reclamado "una denuncia pública por parte del Partido Popular ante unas declaraciones que incapacitan a cualquier persona para ocupar un cargo público".

En este sentido, el dirigente socialista ha señalado que "si Feijóo y Pérez Llorca permiten que una concejala insulte a gritos al presidente del Gobierno y reviente un mitin demuestran que no tienen proyecto y solo saben practicar la política sucia".

A su juicio, "su silencio es cómplice; quien calla avala estos comportamientos". "El PP y su presidente Pérez Llorca debe condenarlo ya o será cómplice del odio y la degradación democrática" y ha advertido que "los insultos y la crispación no pueden convertirse en la norma de la vida política".

Mascarell ha subrayado que la ciudadanía "espera de sus representantes responsabilidad, respeto institucional y compromiso con la convivencia democrática" y ha lamentado que "el Partido Popular vuelva a mirar hacia otro lado ante actitudes impropias de un cargo público": "Normalizar estos comportamientos solo contribuye a deteriorar aún más la confianza en las instituciones".

La concejala del PP de Vallanca (Valencia) Belén Navarro pidió este domingo disculpas por haber insultado a Sánchez, durante un acto de partido celebrado en Teruel. "La crítica política es legítima; el insulto, no", reconoce Navarro, que se desplazó al mitin de la campaña electoral de Aragón donde participaba el presidente y secretario general del PSOE y profitió insultos contra él llamándole "hijo de puta". Por su parte, Pedro Sánchez, respondió entre aplausos y gritos de "no estás solo": "Quien insulta no tiene argumentos ni nada que ofrecer a la sociedad".