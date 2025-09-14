PSPV exige a Massó convocar la mesa de la comisión de dana para "romper el bloqueo de Vox" y que "comparezcan víctimas"

VALÈNCIA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Emergencias del PSPV-PSOE, Alicia Andújar, ha remitido un escrito a la presidenta de Les Corts Valencianes y vocal de la ejecutiva de Vox, Llanos Massó, en el que le solicita la convocatoria "urgente" de la mesa de la comisión parlamentaria de investigación sobre la dana ante el "silencio" de la presidenta de la comisión, Miriam Turiel (Vox), que "ha hecho oídos sordos a su petición para que este órgano investigador reanude sus trabajos y puedan comparecer las víctimas de la tragedia".

En su escrito, Andújar, que es secretaria de la comisión de investigación sobre la dana, señala que "el martes pasado, una vez conocido el calendario de plenos y comisiones establecido tras la reunión de la Junta de Síndics para el actual periodo de sesiones (septiembre a diciembre), solicitó a Turiel que se fijara fecha para reunión de la mesa de este órgano, a fin de establecer día y hora para la reanudación de las sesiones de dicha comisión". Sin embargo, "se topó con el silencio de la presidenta de la comisión", ha indicado la formación política en un comunicado.

Por ello, ha optado por acudir directamente a Massó: "Ante la ausencia de voluntad por convocar la citada comisión que se desprende del silencio obtenido por respuesta a los intentos de esta secretaria por fijar fecha para la reunión de la mesa de la comisión citada, y habida cuenta de la fijación del calendario de plenos ordinarios y comisiones establecido el pasado 9-9-25, solicito a la Presidencia de Les Corts Valencianes que acuerde la fijación de fecha para la reunión de la mesa de la comisión a la mayor celeridad, a fin de establecer el calendario de sesiones hasta, al menos, la conclusión del presente período", indica en su misiva.

"Es una vergüenza que el Partido Popular y Vox bloqueen sistemáticamente el funcionamiento de esta comisión porque ni las víctimas ni la ciudadanía valenciana se merecen este menosprecio", lamenta la responsable de Emergencias socialista, que advierte que la presidenta de Les Corts "tendrá que decidir si quiere ejercer como tal y poner fin al bloqueo o prefiere hacer como Vox y respaldar las maniobras del Partido Popular del Ventorro para sostener al irresponsable de Mazón".

"Se va a cumplir una año de la dana y no es la primera vez que el PP y Vox ralentizan con artimañas el normal funcionamiento de esta comisión, en la que, recordemos, llegaron incluso a vetar la comparecencia de las víctimas. Por eso nos hemos visto obligados a denunciar esta situación a la Presidencia de Les Corts Valencianes para que se pronuncie y fije fecha para la reunión de la mesa en la que pueda establecerse de forma definitiva un calendario de sesiones", ha concluido en el comunicado.