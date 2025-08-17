El PSPV exige a Mazón y a Mompó que "acaben con los recortes en prevención y extinción de incendios"

VALÈNCIA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Justicia del PSPV-PSOE en las Corts Valencianes, Alicia Andújar, ha exigido al 'president de la Generalitat, Carlos Mazón, y al presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, que "reflexionen" y "acaben con los recortes en la prevención y extinción de incendios en la Comunitat Valenciana con el fin de convertir las Emergencias en otro pilar del Estado de Bienestar junto a la sanidad, la educación y los servicios sociales".

"La nueva realidad climática obliga a las administraciones públicas a extremar las actuaciones para proteger las personas y el extraordinario patrimonio natural de los valencianos, porque es un hecho que la pasividad del PP y de los ultras que protegen a Mazón, el negacionismo del cambio climático, se traduce en un peligro para las familias, sus viviendas y la enorme riqueza medioambiental de la Comunitat Valenciana", ha advertido Andújar, según ha indicado la formación política en un comunicado.

La diputada socialista ha destacado "la extraordinaria labor de los agentes que se juegan la vida en la lucha contra los incendios" y ha trasladado "la felicitación a los profesionales a pie de incendio en Teresa de Cofrentes, con 120 efectivos del Gobierno y la UME, y unos 55 de la Generalitat", así como en el resto de focos registrados en el territorio de la Comunitat Valenciana.

En este sentido, Andújar ha alertado de que, "contrastando los datos de GVA 112 y los de la Subdelegación del Gobierno, se han puesto de manifiesto las carencias de personal de extinción de incendios de la Generalitat": "La falta de personal en las unidades de bomberos de la Generalitat y de la Diputación es muy preocupante, lo que explica que, a la hora y media o dos horas de registrarse los siniestros en Teresa de Cofrentes y anteriormente en Ibi, el Consell pidiera la intervención de la UME.

Para la responsable socialista de Justicia, "es evidente que el Consell y la Diputación no se han preparado adecuadamente para el verano que venía". Andújar ha emplazado al Consell y a la corporación provincial a "seguir alerta y extremar las medidas ante el riesgo extremo de nuevos siniestro por el repunte de la ola de calor y la situación del monte debido a las altas temperaturas".

Al mismo tiempo, la parlamentaria del PSPV-PSOE ha instado a la Generalitat y a la Diputación a "dejar de maltratar a los profesionales de la prevención y extinción de incendios con recortes del PP-Vox en personal, presupuestos y baja ejecución, precarizando sus condiciones de trabajo, y a dejar de engañarlos con falsas promesas, poniendo en marcha de una vez por todas, tal como han reclamado los socialistas, el tercer turno". "Los incendios se apagan en invierno y con medios, no con posados ni con propaganda", ha defendido.

Andújar ha exigido al jefe del Consell "que se comprometa a no volver a poner a negacionistas del cambio climático al frente de las Emergencias de la Comunitat Valenciana y, sobre todo, a no hacer absentismo laboral en determinados niveles de alerta, ni distraerse en 'saraos' como hicieron sus consellers el 29O, como la vicepresidenta Camarero o el responsable de las carreteras Martínez Mus, porque a la Generalitat se viene a trabajar y servir a los valencianos y a las valencianas, no a servirse del cargo".