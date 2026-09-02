El PSPV exige a Mazón que renuncie al aforamiento y declare ante la jueza e insta a Feijóo y Llorca a expulsarle del PP

Archivo - El secretario de organización de PSPV-PSOE, José Muñoz, durante una sesión de control, en Les Corts - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El síndic del PSPV en Les Corts, José Muñoz, ha exigido al 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón que renuncie a su aforamiento y se persone voluntariamente ante la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana para decir "toda la verdad", a la vez que le ha instado a entregar su registro de llamadas y ha exigido al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y al 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que le "obliguen a dimitir" y le "expulsen" del PP y del Grupo Parlamentario Popular.

Así lo ha manifestado, en declaraciones a los medios este miércoles, un día después de que Mazón haya presentado, a través de su representación legal, un escrito ante la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana que concrete si existe abierta alguna línea de investigación o pendiente de apertura respecto de una eventual responsabilidad penal por acción suya "con expresión suficiente de su contenido fáctico" para conocer y proponer las pruebas de descargo que considere oportunas y, para el supuesto de no existir "ningún otro hecho, acción, indicio o línea de investigación", que se haga constar expresamente esa circunstancia.

La defensa de Mazón también considera que la pregunta que en este procedimiento debe hacer es si se puede afirmar "con el grado de certeza exigible en Derecho penal", que las víctimas --con concreción de cada persona fallecida-- no habrían perdido la vida en la dana si hubieran recibido "algunos minutos antes el mismo mensaje que fue enviado a las 20.11 horas recomendando evitar desplazamientos".

Muñoz ha reprochado al que fuera jefe del Consell que intente de alguna manera obtener "una exención total de responsabilidad respecto a lo que ocurrió en la dana". "Creo que la indignación en la sociedad valenciana vuelve a surgir otra vez. La sensación es que estamos hartos ya de Carlos Mazón, hartos de su actitud, hartos de sus escritos y de esa manera de conducirse en la que habitualmente nos acostumbra el 'expresident' de la Generalitat", ha expresado.

Además, ha cargado contra el exdirigente por parecer que acude a Les Corts "de sol y playa", aunque ha considerado que "lo que indigna más son esos escritos, en concreto el de ayer, que vuelve a ser absolutamente insultante contra la dignidad de las víctimas, en el que dice que no tenía ningún tipo de responsabilidad e incluso llega a afirmar que, como mucho, si hay una responsabilidad en su caso es el de una única persona", la exconsellera Salomé Pradas.

"VUELVE A ENFADAR A LAS VÍCTIMAS"

"Es un escrito indignante que vuelve a enfadar a las víctimas, que hace que ese hartazgo sea mayor en la sociedad valenciana y, sobre todo, que no deja que la sociedad valenciana pase página por culpa de Carlos Mazón, pero sobre todo del PP", ha remarcado.

Ante esta situación, el síndic socialista ha vuelto a exigir a Carlos Mazón que, si está "tan convencido de que no tiene ningún tipo de responsabilidad", renuncie al aforamiento y se persone voluntariamente ante la jueza de Catarroja, "para que pueda ser tratado como un ciudadano normal y, por tanto, que no tenga esa posibilidad de aforamiento". "Que vaya ante la jueza y declare, diga toda la verdad y se someta a la acción de la justicia", le ha retado.

También ha insistido en instar al 'expresident' a que entregue su registro de llamadas ante las "muchas mentiras" que a su juicio dice el citado escrito judicial. "La manera más sencilla de aclararlo todo es que Carlos Mazón coja, como hizo Salomé Pradas, y entregue su registro de llamadas a través de un acta notarial" para poder "certificar si, efectivamente, se produjeron las llamadas que se plantean en la instrucción", ha argumentado.

EXPULSIÓN DEL PP

Pero como ha augurado que Mazón "no va a hacer nada de esto", el portavoz del PSPV en Les Corts ha emplazado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y al 'president' de la Generalitat y líder del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, a que "le obliguen a dimitir". "Y si Carlos Mazón no dimite, que sea expulsado de una vez del Partido Popular y del Grupo Parlamentario", ha añadido.

"Esas tres cuestiones son básicas. La sociedad valenciana necesita pasar página y, por tanto, tiene que ser una exigencia de todo el mundo contra el propio Carlos Mazón. Pero si él no actúa, evidentemente contra el 'president' de la Generalitat, que le mantiene, y también contra Alberto Núñez Feijóo", ha resumido.