El PSPV exige un plan de refuerzo para evitar que el patrón municipal "colapse" ante la regularización

Archivo - El portavoz socialista en el Ayuntamiento de València, Borja Sanjuan. - PSPV-PSOE - Archivo

VALÈNCIA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de València, Borja Sanjuan, ha reclamado este jueves al gobierno de la alcaldesa María José Catalá la puesta en marcha de un plan "especial y urgente" de refuerzo del padrón municipal ante "el colapso que se está produciendo en este servicio y que puede dejar fuera del proceso de regularización a cientos de personas afectadas".

La previsión, ha señalado el edil, es que muchas personas que van a tener que acreditar su residencia no dispongan de acceso a dispositivos electrónicos para poder tramitar sus permisos. Sanjuan, en un comunicado, ha advertido de que "no puede ser que el Ayuntamiento se convierta en un elemento de exclusión".

El responsable socialista ha denunciado que la situación actual del padrón municipal está generando colas "inasumibles" cada mañana. "Lo que vemos todos los días es a personas que hacen cola durante horas y que acaban siendo enviadas a casa sin ser atendidas", ha explicado.

Sanjuan ha subrayando que esta falta de atención puede tener consecuencias muy graves para quienes necesitan acreditar su empadronamiento para acceder a un permiso de residencia. Ante esta situación, Sanjuan ha reclamado una respuesta inmediata por parte del gobierno local.

"Hace falta un plan de refuerzo estructural del Padrón, pero especialmente uno que evite que haya vecinos y vecinas de esta ciudad que no puedan acceder a sus derechos simplemente porque el padrón esté colapsado", ha insistido. El concejal socialista ha concluido reclamando al gobierno de Catalá que actúe con urgencia para garantizar un servicio público eficaz y accesible, que no deje a nadie atrás en un momento clave para miles de personas que viven y trabajan en València.