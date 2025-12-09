El PSPV exige reabrir la comisión de la dana en la Diputación y que Mompó aclare su "injerencia" en el Es-Alert

Archivo - Mompó y Bielsa en imagen de archivo - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz socialista en la Diputación de Valencia, Carlos Fernández Bielsa, ha exigido al presidente provincial, Vicente Mompó, que reabra la comisión de investigación de la dana "cerrada en falso" en la institución provincial.

Bielsa ha registrado una moción tras revelarse que Mompó intervino en modificaciones lingüísticas del mensaje Es-Alert durante la dana. Según la declaración judicial del subdirector general de Emergencias, "estas correcciones ordenadas por Mompó, entre otros, habrían retrasado el envío de la alerta", ha reproducido.

El portavoz socialista ha acusado al presidente de haber ocultado durante un año su participación en la redacción del mensaje, aunque fuera para cambiar palabras y acentos.

También le ha reclamado aclarar si comparte la versión de la exconsellera de Justicia Salomé Pradas, que "responsabilizó" al exjefe del operativo del Consorcio Provincial de Bomberos --dependiente de la Diputación-- del retraso del aviso.

El PSPV ha registrado una moción para reabrir la Comisión de la dana, "cerrada en falso", a fin de esclarecer el papel de Mompó en el Cecopi, su participación en la redacción del Es-Alert y revisar la actuación tanto del Consorcio Provincial de Bomberos como del Servicio de Teleasistencia.

"Precisamente, este servicio de Teleasistencia, que ha sido adjudicado de nuevo a la misma empresa, obvia los avisos a usuarios ante inundaciones y fuertes lluvias", opina. "Demasiadas lagunas, es imprescindible reabrir la investigación", ha resumido Bielsa.