PSPV ganaría las elecciones con 10-13 diputados por 7-11 del PP, 6-8 de Vox y 4-7 de Compromís-Front Valencià, según CIS

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez (c), participa en el acto 'La fuerza de la gente', a 6 de noviembre de 2026, en Valencia - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSPV-PSOE ganaría las próximas elecciones generales del 29 de noviembre en la Comunitat Valenciana con una horquilla de 10 a 13 diputados en el Congreso, mientras que el PP lograría de 7 a 11 escaños; Vox, entre 6 y 8; y Compromís-Front Valencià entre 4 y 7, según la estimación de votos incluida en la macroencuesta preelectoral que el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

A nivel nacional, esta macroencuesta, consultada por Europa Press, otorga la victoria al PSOE con un respaldo del 33,3% y una horquilla entre 134 y 143 diputados, y sitúa a la suma de PP y Vox lejos de la mayoría absoluta. En concreto, la encuesta otorga al PP una estimación de voto del 25,5% --ocho punto menos que en 2023-- y entre 98 y 106 diputados, mientras que Vox subiría al 18,4%, lo que le daría entre 57 y 65 escaños. Juntos, ni en su mejor pronóstico, llegarían a los 176 votos de la mayoría absoluta.

El sondeo se basa en 45.074 entrevistas telefónicas realizadas a electores de 4.190 municipios de 50 provincias más las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, una de las muestras más grandes con las que ha trabajado el CIS.

El trabajo de campo se realizó entre el 7 y el 30 de octubre, con lo que sólo al final pudieron registrarse los ecos de la tragedia ferroviaria de Urda (Toledo), pero aún no se había producido la dimisión de Óscar Puente como titular de Transportes.

En las elecciones generales del 23 de julio de 2023, el PP fue la fuerza más votada en la Comunitat Valenciana con el 34,9% de los votos válidos que se tradujeron en 13 escaños, mientras que el PSPV concentró casi el 32,1% de los sufragios que le permitieron lograr 11 escaños en el Congreso procedentes de provincias valencianas.

Las otras dos formaciones que obtuvieron en 2023 diputados en la Cámara baja por la Comunitat Valenciana fueron Vox, que logró cinco diputados tras recibir el 15,7% de los votos, y Compromís-Sumar, que consiguió cuatro escaños y el 15,2% de los sufragios.

PSPV GANA EN VALENCIA Y ALICANTE Y EMPATA EN CASTELLÓN

En clave valenciana, el estudio del CIS prevé que el PSPV-PSOE lograría entre 5 y 6 escaños por la provincia de Valencia, entre 4 y 5 por Alicante y entre 1 y 2 por Castellón. El PP, por su parte, obtendría entre 3 y 5 diputados por Valencia, entre 3 y 4 por Alicante y entre 1 y 2 por Castellón.

Mientras, Vox conseguiría entre 3 y 4 parlamentarios por Valencia, entre 2 y 3 por Alicante y uno por Castellón. Y la coalición Compromís-Front Valencià --que integran formaciones como Compromís, Podemos, Esquerra Unida, ERPV y Recortes Cero-- obtendría entre 3 y 4 por Valencia, entre 1 y 2 por Alicante y entre 0 y 1 por Castellón.