El PSPV lleva a Antifraude el reparto de sueldos en el Ayuntamiento con el que creen que Catalá "compra" a Vox

VALÈNCIA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de València ha denunciado ante la Agencia Valenciana Antifraude el reparto de las dedicaciones exclusivas en el Ayuntamiento, ya que consideran que la alcaldesa, María José Catalá, podría estar haciendo un "uso fraudulento" de los recursos públicos para "asegurarse la compra de votos afirmativos" del grupo Vox.

Así lo han denunciado la portavoz del PSPV en el consistorio, Sandra Gómez, y el concejal Borja Sanjuán, que han acusado a Catalá de "dar dedicaciones exclusivas simplemente para asegurarse apoyos en el futuro" y han señalado que los concejales de Vox estarían "comprados y no sobrepagados".

Por ello, han llevado a Antifraude este reparto, ya que consideran que no respeta la proporcionalidad entre los grupos de la oposición, que según sus cálculos, deberían tener un 40% de concejales en dedicación parcial, lo que supone un sueldo del 75%. Compromís tiene a cuatro de sus nueve concejales con parcial y el PSPV-PSOE, a tres de sus siete, mientras que en Vox, el 100% de los ediles tienen dedicación exclusiva.

El PSPV argumenta que la única justificación para que los concejales de Vox tengan esta retribución "se produce por el apoyo presente o futuro del grupo municipal al gobierno". Sanjuán ha incidido en que la figura del "socio preferente" no está regulada y que, por tanto, "no supone un mayor esfuerzo votar a favor que votar en contra" de las propuestas de Catalá.

Gómez, por su parte, ha criticado que Vox no hace "ni siquiera el trabajo mínimo" para sacar "ni un cinco pelao", y ha indicado que en el pleno de este mes solo presentan una moción de las cinco que podrían presentar.

"Los concejales de Vox están sobrepagados porque lo que hacen no llega ni tan siquiera al trabajo mínimo que deben hacer como grupo de oposición. Y no sólo en las comisiones, donde no completaron ni el 25% de las preguntas y mociones, sino tampoco en el pleno, que es el sitio más importante donde los grupos de oposición, tenemos que llevar a cabo nuestra labor y nuestras iniciativas", ha añadido.