El PSPV lleva a Fiscalía una permuta de VPP entre el Ayuntamiento de València y una empresa al verla "irregular"

El portavoz del PSPV-PSOE en el Ayuntamiento de València, Borja Sanjuan, en la rueda de prensa sobre la permuta de VPP entre el consistorio y una empresa. - PSPV-PSOE

VALÈNCIA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSPV en el Ayuntamiento de València ha anunciado este jueves su decisión de llevar ante la Fiscalía una permuta de Viviendas de Protección Pública (VPP) entre el consistorio y una promotora al considerar que es "irregular", que se ha formalizado sin cumplir los requisitos establecidos y con "viviendas que ya estaban comercializadas". Los socialistas han instado al consistorio a revisar "de oficio" esa permuta y a anularla.

Así lo ha expuesto el portavoz del PSPV en la corporación local, Borja Sanjuan, que ha indicado que esa operación supone "un regalo" de "suelo público" por parte de la alcaldesa, María José Catalá (PP), a una empresa privada. El edil ha comentado que esa firma "se ha llevado terreno público para hacer 250 viviendas --en cuatro solares de Malilla y Nou Moles, ha precisado-- y más de 1,7 millones" del Ayuntamiento "como compensación".

"La gran beneficiaria es la promotora hasta el momento y que sepamos" y "los perjudicados, los valencianos" y "las 39 familias a las que se les han quitado" las VPP que tenían reservadas con esa empresa en el edificio permutado con el consistorio, ha expuesto Sanjuan, que ha considerado que se está ante "un pelotazo" en favor de la promotora.

El concejal ha destacado que para cumplir con las condiciones legales de la permuta, esas viviendas permutadas, "no tenían que estar comercializadas" y "no tenía que haber derechos --adquiridos-- sobre ellas", atendiendo al "pliego de condiciones" establecido. "Eso es algo que se incumple", ha dicho.

A su vez, ha resaltado que su grupo "ha hablado con muchas de las 39 familias, que han facilitado documentación que prueba que tenían derechos adquiridos" sobre esos inmuebles y que habían "pagado 1.000 euros como reserva". Asimismo, ha comentado que "muchas familias no han aceptado los 1.000 euros de devolución" y que algunas "levantaron acta notarial" para dejar constancia de ello.

Sanjuan, que ha detallado que estos son hechos registrados "entre 2024 y 2025", ha asegurado que el PSPV llevará a la Fiscalía "toda la documentación" de esas familias, a las que, según ha dicho, la promotora negó las viviendas que habían reservado con ella para poder optar a la permuta municipal. "Nos han aportado la documentación que demuestra que la empresa quiso rescindir el acuerdo alcanzado para comercializar las viviendas" y que "incluso, se ofreció a devolverles el dinero".

El representante del PSPV-PSOE ha comentado que la empresa "solo podía resultar adjudicataria" de la permuta "si presentaba una declaración responsable garantizando que cumplía con todos los requisitos" establecidos para esta operación. Y ha censurado que el Ayuntamiento autorizara el cambio, a la vez que ha señalado que esto "implica que o se aprobó el acuerdo irregularmente o se falsificó la documentación".

Sanjuan ha pedido transparencia y ha remarcado que el Ayuntamiento no debería contribuir a "quitar vivienda pública a nadie". "No podemos permitir una ilegalidad, que se haga un negocio millonario y que las familias expulsadas tengan que ir al mercado a buscar nuevas viviendas", ha expuesto.

El edil ha comentado que esta circunstancia "no es casual" y ha aludido a otras dos permutas, una que "se tuvo que anular porque la empresa tenía como administrador al marido de una diputada del PP que era secretaria de Economía de la ejecutivo de Catalá" y otra trasladada a Antifraude "por indicios de irregularidad".

Sanjuan ha añadido que el equipo de gobierno local deber "aclarar hoy mismo" si en el caso de la permuta que los socialistas llevarán a Fiscalía "el Ayuntamiento era consciente de que se estaba permuntando sobre una ilegalidad". En esta línea, ha instado a paralizar esta operación especulativa y a dar "todas las explicaciones oportunas".

El PSPV-PSOE ha detallado que el inmueble incluido en esta permuta, situado en la calle José Roca Coll --en Patraix-- es un edificio residencial de ocho plantas que no solo integra 39 viviendas de 90 metros cuadrados y de tres habitaciones la mayoría, sino que también cuenta con 30 plazas de garaje y 21 trasteros en una superficie total construida de 6.115 metros cuadrados.

Los socialistas han precisado que los solares municipales que han entrado en esa permuta están valorados en 667.000 euros, 2.087.000 euros, 2.693.000 euros y 2.531.000 euros.

"TOTALMENTE FALSO"

En respuesta al PSPV, desde el gobierno local han asegurado que "es totalmente falso" que el de esa permuta "haya sido un proceso irregular". En este sentido, ha indicado que "no existe ninguna irregularidad en la adjudicación" y que el expediente "cumple con todos los requisitos establecidos en el pliego de condiciones para el procedimiento de concurrencia pública", además de contar "con todos los informes a favor".

El ejecutivo ha afirmado también que "en el momento de la adjudicación, la promotora acreditó el cumplimiento" del requisito que "exige que las viviendas no estén comercializadas" mediante "la correspondiente declaración responsable". Por ello, ha remarcado que se ha llevado a cabo este proceso "con todas las garantías para otorgar seguridad jurídica tanto a las empresas adjudicatarias como a los futuros beneficiarios de las viviendas protegidas".

También desde el gobierno, su edil portavoz, Juan Carlos Caballero, ha considerado que los socialistas deberían haber "pedido perdón porque durante sus ocho años de gobierno" en la capital valenciana "únicamente fueron capaces de construir 14 VPP".

"PEDIR PERDÓN"

"Aquellos que cuando fueron gobierno no fueron capaces de crear y construir vivienda pública, pocas lecciones tienen que dar al gobierno que en esta legislatura está poniendo en marcha más de 1.000 viviendas utilizando todos los mecanismos", ha señalado preguntado por lo expuesto por Sanjuan tras presidir la Junta de Protección Civil del consistorio.

Caballero ha considerado que "gran parte de la culpa del problema que se ha generado con la vivienda en València" corresponde "al PSOE, que en lugar de poner palos en las ruedas debería trabajar para que hubiera VPP o, al menos, pedir perdón para reconocer sus errores del pasado.

El también portavoz del PP ha añadido que la idea del PSPV de "querer llevarlo todo a la Fiscalía" responde a la intención de "buscar cortinas de humo para tapar los escándalos de abusos sexuales en el Gobierno y en Partido Socialista".