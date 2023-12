PSPV llevará a Fiscalía y Tribunal de Cuentas "la desaparición" de 17.000€ de la subvención municipal a Vox

Los socialistas dicen que "no hay factura ni dinero" e instan a Catalá a pedir que se reintegren fondos "de todos los valencianos"

VALÈNCIA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PSPV-PSOE en el Ayuntamiento de València llevará a la Fiscalía y al Tribunal de Cuentas "la desaparición" de cerca de 17.000 euros de la cuentas de Vox --miembro del ejecutivo de la ciudad junto al PP-- en el consistorio procedentes de la subvención que esta administración otorga a cada grupo municipal. Así lo han anunciado este viernes la portavoz socialista, Sandra Gómez, y su portavoz adjunto, Borja Sanjuán, que han señalado que Vox "no solo no ha justificado" esa cantidad sino que ese dinero "ha desaparecido de sus cuentas".

"No sabemos dónde están esos 17.000 euros", ha apuntado Gómez, al tiempo que Sanjuán ha indicado que "no hay ni factura ni dinero" y ha resaltado que se trata de dinero público, "de todos los valencianos". Los representantes del PSPV han precisado que esa partida corresponde a la subvención municipal --para funcionamiento y gastos corrientes de los grupos de la corporación local-- del anterior mandato, en concreto, "de los primeros meses de 2023" aunque "también se arrastra de meses anteriores".

El grupo socialista ha dado a conocer esta circunstancia después de que en la Comisión de Hacienda de este jueves se diera a conocer el informe del Interventor del Ayuntamiento sobre la justificación de las aportaciones a los grupos municipales con cargo al presupuesto del consistorio de 2023 --entre el 1 de enero y el 16 de junio de este año, antes de las elecciones locales con las que acabo el anterior mandato--.

El interventor señala en este documento que "analizados pormenorizadamente cada uno de los asientes que figuran en la contabilidad presentada por dichos grupos, en general se encuentran debidamente contabilizados, excepto la del grupo municipal Vox" y expone que esa formación "ha apostado un estado de conciliación bancaria incorrecto. El informe detalla que esta formación debe justificar un total de 16.874,18 euros.

"Queremos denunciar las irregularidades y los posibles ilícitos penales y electorales en los que pueda estar incurriendo el grupo de Vox", ha dicho Sandra Gómez, que ha agregado que ese dinero "ha desaparecido" en un ejercicio de comicios locales, "en un año de plena campaña" electoral.

La también exvicealcaldesa ha recordado que el exconcejal de Vox en València Vicente Montañez denunció el pasado mes de mayo y ante la Fiscalía que "no se estaba gestionando correctamente el dinero público de todos los valencianos". La denuncia de Montañez, que habló de una presunta "red orientada a vaciar las arcas de los grupos municipales", se presentó "por presuntos delitos de financiación ilegal de partidos políticos, falsedad documental, prevaricación, malversación, coacciones y organización criminal".

Gómez ha aseverado que esa denuncia del exrepresentante de Vox se suma ahora el informe de la Intervención del Ayuntamiento que plantea "irregularidades" en las cuentas de ese grupo municipal. "Por eso, queremos instar directamente a la alcaldesa --María José Catalá (PP)-- a que de forma inmediata incoe un expediente de reintegro que exija desde hoy mismo al grupo municipal Vox que reintegre esos 17.000 euros y a la par que el Ayuntamiento de Valencia comunique al Tribunal de Cuentas" este caso, una circunstancia que "acarrea responsabilidad contable".

La portavoz socialista ha agregado que su grupo no tiene "mucha confianza" en que la corporación local vaya a hacer esa comunicación y ha justificado por ello la decisión del PSPV de comunicarlo por su parte al Tribunal de Cuentas y a la Fiscalía.

"Estamos hablando de unos posibles ilícitos penales de malversación y también de delito electoral y queremos que se investigue", ha subrayado, al tiempo que ha indicado que de la "desaparición" de esos 17.000 euros se ha dado cuenta en la junta de portavoz del consistorio y se dará cuenta en el pleno previsto para la próxima semana.

"REINTEGRAR" EL DINERO

Gómez y Sanjuán han insistido en la necesidad de que ese dinero se reintegre y han reclamado la primera edil que en la sesión plenaria "se dé cuenta del acta y del expediente de reintegración de los 17.000 euros que a día de hoy Vox no ha justificado y que no tiene sus cuentas corrientes".

"No sabemos dónde está" esa cantidad y "no han podido justificar en qué se la han gastado", ha agregado Borja Sanjuán, que ha insistido que esa "desaparición" se da "justo con un período electoral". "Está muy claro a qué se tiene que dedicar el dinero de los grupos municipales y no puede ser a financiar campañas electorales", ha remarcado.

El portavoz adjunto de los socialistas ha afirmado que el informe del interventor "es muy claro" y ha subrayado, en este sentido, que "existe la obligación de reintegrar" esos euros. A su vez, ha declarado que "quien tiene la capacidad y la obligación de pedir que esos 17.000 euros de los valencianos vuelvan a las arcas públicas es la alcaldesa".

"Cada día que pasa sin que María José Catalá --ha dicho que "conoce este informe desde ayer"-- no pida el reintegro está colaborando para que 17.000 euros de los valencianos sigan en paradero desconocido después de pasar por las manos de Vox", ha manifestado Sanjuán.