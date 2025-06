El PSPV niega "preocupación" por la trama Koldo y se desmarca de la etapa de Ábalos

El PP duda de esa "tranquilidad" porque "Santos Cerdán intervino para apartar a los críticos de Morant" en la Comunitat Valenciana

VALÈNCIA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El síndic del PSPV en Les Corts, José Muñoz, ha asegurado que los socialistas valencianos no están "nada preocupados" por posibles novedades en el marco de la trama Koldo y que viven "un nuevo tiempo" bajo el liderazgo de Diana Morant, al tiempo que se ha desmarcado de la etapa del exsecretario de Organización y exministro valenciano José Luis Ábalos en el partido.

En rueda de prensa tras la junta de síndics, Muñoz ha defendido la respuesta del PSOE y del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que supuso la destitución "fulminante" del hasta entonces secretario de Organización, Santos Cerdán, y la expulsión del partido de Ábalos.

"El PSOE y Sánchez hacen lo que tienen que hacer y lo que se puede hacer con la información que disponen", ha aseverado, y ha remarcado que por el momento el caso "todavía está en fase de instrucción" y "afecta a tres personas que presuntamente se unieron para delinquir".

Respecto a la tardanza del PSOE en expulsar a Ábalos, ha sostenido que se le suspendió de militancia "desde el primer momento que hubo indicios de corrupción" y ahora se definitivamente por las "grabaciones terribles y los indicios más sólidos" del informe de la UCO.

Preguntado por si sospechó algo o por si teme que haya novedades en el caso que le puedan afectar, ya que fue secretario de Organización del PSPV tanto en la etapa de Ábalos como en la de Cerdán en el mismo puesto en el PSOE, Muñoz ha afirmado que "no" y ha recordado que su relación "nunca fue demasiado fluida" con el exministro.

"ESTAMOS EN UN TIEMPO NUEVO CON MORANT"

"No hay nada, cero, no estamos nada preocupados (...) Estamos en un tiempo nuevo con Diana Morant, hay una nueva generación de políticos al frente del partido (...). Vemos el futuro con esperanza y oportunidades y con cero miedo y riesgo", ha esgrimido, para remarcar que están "muy orgullosos" del legado del 'expresident' Ximo Puig.

Sobre la decisión de situar a Ábalos como 'número dos' en la lista por Valencia en las elecciones generales de 2023, ha recordado que "hubo cierta conflictividad en el proceso de elaboración" de esas candidaturas, además de puntualizar que entonces "no había ningún indicio" que apuntara al exministro. "No sabíamos nada", ha dicho, y ha defendido la costumbre del partido de situar en puestos de salida de las listas a los secretarios de Organización del PSOE.

Ha insistido en la respuesta "firme e inflexible" del PSOE a la corrupción y ha puesto como ejemplo su etapa como secretario de Organización del PSPV, donde tuvo que tomar "decisiones durísimas" que luego "no se acabaron juzgando de la misma manera". "Hemos sufrido la presión de haber tomado decisiones de manera precipitada", ha constatado.

En esta línea, preguntado por si el PSOE debería pedir disculpas al expresidente de la Diputació de València Jorge Rodríguez -fue apartado del partido tras su detención en el caso Alquería, del que fue absuelto años después, tal y como ha reclamado el propio Rodríguez-, ha asegurado que el partido "ya ha pedido perdón en reiteradas ocasiones por esta situación" y ha reclamado una "reflexión global" por parte de la opinión pública ante este tipo de casos que acaban quedando en nada.

Por otro lado, cuestionado por qué el PSPV descartó una moción de censura al 'president' Carlos Mazón por la dana cuando ahora Sánchez reta al PP a presentarla a nivel estatal, Muñoz ha indicado que "son cuestiones distintas" y ha insistido en que la Comunitat Valenciana necesita "un tiempo nuevo" y un adelanto electoral.

CARGA CONTRA MAZÓN Y CONTRA LA RESPUESTA DEL PP A LA CORRUPCIÓN

Dicho esto, ha diferenciado la respuesta del PSOE a la del PP ante otros casos de corrupción en el pasado, ya que ha subrayado que Cerdán y Ábalos ya no están en su partido mientras el 'expresident' Francisco Camps "está pidiendo avales para presidir la Generalitat y quién sabe si la alcaldía de València".

También ha reprochado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que pida "limpieza" al PSOE desde "un edificio pagado por la Gürtel", cuando a su juicio debería forzar la dimisión del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, por la gestión de la dana.

"Mazón es un problema para Feijóo y tiene la Generalitat paralizada porque no sabe qué va a ser de su futuro", ha denunciado, para exigir al jefe de los 'populares' que aclare el futuro del barón valenciano antes del Congreso del PP de principios de julio.

Y ha hecho hincapié en "la responsabilidad de Mazón sobre la vida de 228 personas", que fallecieron el 29 de octubre, mientras en la trama Koldo por el momento hay "tres cargos implicados" que formaban parte del PSOE.

EL PP DUDA DE LA TRANQUILIDAD DEL PSPV

Por su parte, el síndic del PP, Juanfran Pérez Llorca, ha dudado que en el PSPV estén "tan tranquilos" con la trama Koldo, cuando ha asegurado que "Morant ocupa su puesto (orgánico) porque Santos Cerdán intervino para apartar a los críticos, arreglar el panorama y evitar un congreso a la búlgara" para que no le disputaran la secretaría general Carlos Fernández Bielsa y Alejandro Soler.

"No se puede hoy pretender borrarse de eso o pretender que no había relación o que no se conocían", ha subrayado. Además, ha criticado que en las listas electorales de 2023 "detrás de Morant estaba la corrupción el PSOE" cuando, según él, "desde 2019 ya había rumores de investigación a Ábalos".

COMPROMÍS EXIGE A SÁNCHEZ QUE NO SE LIMITE A "RESISTIR"

Entre el resto de grupos, Joan Baldoví (Compromís) ha lamentado que Sánchez "se quedó corto" en su comparecencia de este lunes cuando, en su opinión, "tiene que dar más explicaciones de lo que ha pasado en sus ministerios" y aportar "mucha claridad".

"Estos dos años no deben ser solo de resistencia, sino de volver a crear ilusión en el electorado, y eso solo se hace tomando medidas", ha exigido, y ha advertido que "la resistencia solo va a provocar que suba le derecha". Entre esas medidas ha vuelto a priorizar la reforma de la financiación autonómica.

En cualquier caso, Baldoví ha hecho hincapié en que Compromís nunca permitirá que "gobierne la derecha ni la extrema derecha", si bien ha admitido que les gustaría participar en la ronda de contactos de Sánchez con los grupos parlamentarios porque "sería un buen gesto" por su parte.

Y el síndic de Vox, José Mª Llanos, ha criticado que "todos los casos afectan directa e indirectamente al jefe del mafia corrupta del PSOE". "Respeto a los tribunales y Pedro Sánchez a los tribunales", ha dicho.

En cuanto a la interpelación urgente planteada por Vox al Consell para fijar su política en materia de corrupción, Llanos ve complicado que se pueda realizar antes del próximo periodo de sesiones porque solo está fijado un último pleno de Les Corts a principios de julio antes del parón de verano.