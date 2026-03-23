El PSPV pide a la cofradía de Sagunt que reconsidere la decisión de vetar a mujeres y Compromís muestra "vergüenza"

Archivo - Decenas de personas durante la procesión del Calvario el Viernes Santo - Lola Pineda - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSPV ha pedido a la Cofradía de la Purísima Sang de Nuestro Señor Jesucristo de Sagunt (Valencia) que reconsidere la decisión de vetar a mujeres en la Semana Santa de la localidad y no ve "sentido" a una postura como esta "en pleno siglo XXI", mientras que Compromís ha mostrado "vergüenza" sobre estos hechos. El PP ha evitado "inmiscuirse" en este debate al ser "un tema del ámbito privado" y no de un organismo público y Vox ha rechazado pronunciarse al respecto.

Así lo han manifestado desde los distintos grupos, en declaraciones a los medios este lunes, después de que la Cofradía de la Purísima Sang haya vetado de nuevo este pasado domingo que las mujeres sean cofrades en la Semana Santa. El Gobierno comenzó a valorar en febrero posibles "indicios suficientes" de "pérdida sobrevenida" de la categoría de Fiesta de 'Interés Turístico Nacional' de esta celebración tras recibir una queja por discriminación a las mujeres.

Desde el PSPV --partido que ostenta la alcaldía de Sagunt, en manos de Darío Moreno--, su síndic en Les Corts, José Muñoz, ha pedido que se "reconsidere" la decisión de la cofradía porque, "en pleno siglo XXI, en el año 2026, no acabo de entender que haya espacios en los que estén vetadas las mujeres". "No lo entiende nadie", ha sostenido.

Y aunque ha apuntado que es una cuestión "recurrente" y un "tema de competencia de una cofradía en concreto, un tema privado", ha considerado que "no tiene mucho sentido que en el siglo XXI las mujeres no puedan acceder donde ellas quieran". "Me uno a esas palabras de 2022 para que se reconsidere esta postura y creo que no tiene sentido que esta situación permanezca en adelante", ha insistido.

Mientras, el síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha asegurado que los valencianos han "visto con vergüenza y pena el resultado de la votación de la cofradía" de esta localidad valenciana que, "una vez más, ha votado que la mitad de la población de Sagunt, es decir, las mujeres, se queden fuera de esta fiesta".

A su juicio, "las mujeres no pueden quedar excluidas de nada, de ninguna fiesta", y decisiones como esta "nos retrotraen a esos discursos que están en contra de que las mujeres sigan avanzando, esos discursos de determinados partidos que están propiciando que haya votaciones que nos producen vergüenza como estas".

"Nos produce vergüenza que en el año 2026 se invoque la tradición para impedir que las mujeres participen en igualdad de condiciones con los hombres. Nos parece que invocar la tradición en esto es dar pasos atrás", ha argumentado.

"TOMAR CARTAS EN EL ASUNTO"

Dicho esto, ha instado tanto a la Conselleria de Igualdad como a la Iglesia Católica a "tomar cartas en el asunto" para "revocar una decisión que a nuestro modo de ver va en contra totalmente de las mujeres, va en contra de la modernidad y, en definitiva, va en contra del sentido común". "Entendemos que este Consell y su consellera de Igualdad --Susana Camarero-- se tendrían que implicar para que estas cosas no vuelvan a pasar en el siglo XXI", ha añadido.

Desde el PP, Luis Martínez ha evitado "inmiscuirse" en este asunto, "porque es un tema del ámbito privado" y "no es un ámbito de un organismo público". "Respeto lo que puedan hacer, no voy a meterme en cuestiones que no me competen y, evidentemente, he venido aquí a hablar de agricultura y de temas agrícolas más que de otra cosa, porque acabo de salir de la comisión de Agricultura y es en donde estamos", ha zanjado.

Finalmente, fuentes de Vox consultadas por Europa Press han rechazado manifestarse al respecto y han enmarcado el debate en el ámbito del citado colectivo de Sagunt. "Es la decisión de una cofradía. Vox en eso no se mete", han indicado.