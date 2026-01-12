El PSPV pide la comparecencia de Llorca en Corts tras el careo Pradas-Cuenca: "No puede esconderse de la gestión" del PP

Archivo - La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant - ROBER SOLSONA/EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSPV y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha anunciado que los socialistas valencianos pedirán la comparecencia del 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en Les Corts para que "dé cuentas y responda" sobre la "negligente" gestión de la dana que arrasó buena parte de la provincia de Valencia y que dejó 230 víctimas mortales por parte del Consell y del PP.

"No puede esconderse de la gestión de su partido y de su Consell en la dana", ha afirmado la líder del PSPV, que ha argumentado que es "exigible" que Llorca comparezca ante el parlamento valenciano "para hablar única y exclusivamente" de la gestión de la riada por parte del Gobierno valenciano, un tema del que ha asegurado que no han "escuchado hablar" al jefe del Consell.

"Estamos viendo cómo el PP de la Comunitat Valenciana y el Consell han pasado de decir que todo lo hicieron bien el día de la dana a sentirse culpables y a echarse las culpas unos a otros", ha señalado Morant, en declaraciones a los medios este lunes, momentos después del tenso careo en el juzgado de Catarroja entre la exconsellera Salomé Pradas y José Manuel Cuenca, exjefe de gabinete del expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón.

Para la ministra, este careo ha sido la demostración de que "han empezado los juegos del hambre del PP". "Van a ver ahora quién culpa a quién y quién se sale de rositas de esta nefasta gestión que al final incumbe a todo el Consell y a todo el PP, no solo de la Comunitat Valenciana, sino también a nivel nacional", ha expuesto Morant, que ha incidido en que por el juzgado de Catarroja han desfilado "innumerables cargos" del PP que ahora tratan de "echarse unos las culpas a los otros".

Dicho esto, ha sostenido que más de un año después de la dana "lo que está claro" es que "quien fue negligente y criminal fue el Consell del PP, el anterior Consell y el actual Consell", y ha reprochado a Pérez Llorca que no le hayan "escuchado hablar de la dana ningún día, en ninguna ocasión". "Un presidente que ha entrado por la puerta de atrás a presidir la Generalitat precisamente porque dimitió el anterior no puede esconderse de la gestión de su partido y de su Consell en la dana", ha argumentado.

Diana Morant ha acusado a Pérez Llorca de haberse dedicado a "encubrir" a Mazón al mantenerle como diputado del PP en Les Corts, además de darle "una presidencia subiéndole el sueldo" y aprobarle la Oficina de 'expresident' de la que precisamente José Manuel Cuenca ha sido nombrado asesor. "Así que, además de encubridor, es 'president' de la Generalitat y queremos que dé cuentas, queremos que dé explicaciones y son exigibles", ha resumido la ministra.

AFIRMA ESTAR DISPUESTA A ENSEÑAR SUS MENSAJES

Por otro lado, preguntada por si estaría dispuesta a mostrar los mensajes de WhatsApp del día de la dana que intercambió con la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, y con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado no tendrá "ningún problema" en caso de que tengan "algún interés".

Es más, ha añadido que podría enseñar sus conversaciones "con multitud de alcaldes alcaldes y alcaldesas, porque era evidente, aunque lo nieguen ellos continuamente, que aunque estuvieras de manera tangencial informado de lo que estaba ocurriendo aquí en la Comunitat Valenciana, todos veíamos a través de los medios de comunicación y de las alertas y de la información que había emitido la Aemet que algo grave estaba ocurriendo".

"Aquí los únicos que tardaron hasta las ocho de la tarde en ponerse en comunicación fueron --el líder del PP-- Alberto Núñez Feijóo y el señor Mazón. Por cierto, el señor Mazón estaba de camino de El Ventorro al Cecopi y ni siquiera le contó a Feijóo que había estado de comilona hasta ese momento, porque imagino que cuando el señor Feijóo le pide información a Mazón, contaba con que Mazón había estado dirigiendo la emergencia. Feijóo no se dirige a Salomé Pradas, a quien se dirige es a Mazón", ha apostillado.

Según ha remarcado, es "tan evidente" que el 'president' de la Generalitat "tiene que tomar el mando, tiene que estar informado y tiene que estar ante una emergencia como la que estábamos conociendo" aquel día: "Es tan evidente que Feijóo le pregunta a Mazón, y Mazón no le dice 'mira, presidente, es que estoy llegando al Cecopi, ahora me contarán, ahora me dirán, es que no me he enterado de nada'".

"NUNCA MÁS ME ESCRIBIÓ NI ME LLAMÓ"

Sin embargo, ha incidido, el entonces presidente "no le dice eso", sino que Mazón a Feijóo le cuenta todo "como si hubiese estado todo el día al frente de la emergencia" y por eso Feijóo días después cuando llega a Valencia "viene aquí a contarnos como que Mazón había hecho una gestión heroica". "Los que no teníamos responsabilidad en esa dana sabíamos que estaban ocurriendo cosas aquí", ha contrapuesto.

De hecho, Morant ha defendido que ella suspendió la agenda para el día siguiente en la Comunitat Valenciana y estuvo en comunicación con alcaldes y alcaldesas de municipios valencianos y con la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé. También ha desvelado que le escribió a Carlos Mazón el día siguiente de la dana "para decirle que estaba a su total disposición para lo que necesitara", pero ha lamentado: "Nunca más me escribió ni me llamó".