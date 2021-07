El PSPV pregunta al PPCV si su alternativa para el sistema farmacéutico es "la política del tijeretazo"

VALÈNCIA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Sanidad del Grupo Socialista en Les Corts, Carmen Martínez, se ha preguntado este sábado si "la alternativa del Partido Popular al refuerzo del sistema sanitario y farmacéutico valenciano es la política del tijeretazo".

Así lo ha manifestado Martínez en respuesta a las críticas del portavoz de Sanidad del PP, José Juan Zaplana, después de que este haya aseverado que "la falta de control desde que gobierna Ximo Puig en la Comunitat Valenciana ha incrementado el gasto farmacéutico en 630 millones de euros".

Martínez ha remarcado que el PP "no pagaba a las farmacias, que impuso el copago de la vergüenza y que no costeaba los tratamientos de Hepatitis C no está legitimado para dar lecciones de gestión".

"Afortunadamente, hemos dejado atrás la época de Gobierno del PP, en la que la prioridad era que el dinero cayera en los bolsillos de sus amigos", ha subrayado Martínez, que considera que "quizá por eso el Partido Popular ha tenido a la mayor parte de sus consellers de Sanidad imputados por su gestión en algún momento".

Frente a ello, ha señalado que "el Consell de Ximo Puig es un Gobierno responsable y centrado en la gestión, que ha reforzado el sistema sanitario tanto a nivel de infraestructuras, como con el Plan Créixer +, como a nivel del sistema farmacéutico".

La diputada socialista ha explicado asimismo que el gasto farmacéutico ha aumentado "entre otras cosas, a causa de factores demográficos, como la existencia de una población mayor".

"A pesar de eso y de que todavía estamos pagando algunos platos rotos del PP, nuestra Comunitat se mantiene en un nivel de gasto acorde a su población", ha añadido. Asimismo, ha recordado que la Conselleria de Sanidad está llevando a cabo una serie de medidas para la contención del gasto, como la puesta en marcha de programas para favorecer el uso racional del medicamento o el impulso de la compra centralizada de productos farmacéuticos.

En ese sentido, ha asegurado que "las medidas funcionan" y que "el nuevo sistema de dispensación ralentiza el crecimiento del gasto y supuso un ahorro de 8 millones en su primer año", ha afirmado. "No solo se están sentando las bases de una mayor eficiencia farmacéutica, sino que todas las transformaciones se están haciendo con total transparencia", ha destacado Martínez, que ha concluido que "la época de las facturas en los cajones terminó cuando el PP salió de las instituciones".