El PSPV propone en Les Corts un calendario parlamentario "adaptado a la nueva situación" si no hay presupuestos de 2025

VALÈNCIA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSPV-PSOE ha propuesto en Les Corts un nuevo calendario parlamentario "adaptado a la nueva situación" si "no hay" presupuestos de la Generalitat de 2025, dado que a las puertas de marzo "aún no tenemos" las cuentas de la Administración autonómica para el presente ejercicio, una situación que ha vinculado a la "gran debilidad" en la que, a su juicio, se encuentra el Consell.

En declaraciones a los medios este lunes, el síndic socialista, José Muñoz, ha aprovechado para reprochar a la consellera de Hacienda, Ruth Merino, que la pasada semana afirmara que la Generalitat "iba a presentar un presupuesto muy parecido al de antes de la dana pero con algún cambio", algo que ha considerado "un insulto a los valencianos". "Llevamos tres meses de retraso respecto a la aprobación del presupuesto y cinco respecto a la presentación, poca broma", ha advertido.

En concreto, los socialistas proponen que se celebren dos plenos ordinarios por mes (26-27 de febrero, 5-6 y 12-13 de marzo, 9-10 y 23-24 abril, 7-8 y 21-22 de mayo, 4-5, 18-19 y 25-26 junio y 2-3 y 16-17 de julio) y alargar así "un poco más" el periodo de sesiones. "No vemos normal que se acabe la primera semana de julio. Lo normal, teniendo la situación que estamos viviendo, es que, por lo menos, se alargue más", ha argumentado.

El portavoz del PSPV ha hecho hincapié en que el presupuesto de 2025, "en el peor de los casos, tendría que haber entrado ya la semana pasada" en Les Corts y estos días "nos encontraríamos con las comparecencias de los consellers". "De hecho, el calendario aprobado dice que hoy deberían haber comparecido para explicar el presupuesto y esto no ha ocurrido así", ha señalado.

"Desde el Partido Socialista avisamos y se nos acusó de tener poca confianza en el Consell, que también creo que nadie tiene. Pero ya dijimos que pensábamos que no habría presupuestos y planteamos en la anterior junta de síndics que, en el caso de que no hubiera, se modificara el calendario parlamentario", ha expuesto.

Ante esta situación, Muñoz ha defendido que el PSPV "ha hecho su trabajo" y el pasado viernes, "ya viendo que no iban a entrar los presupuestos", solicitaron "un nuevo calendario adaptado a la nueva situación". "Fundamentalmente, si no hay presupuestos, hagamos un calendario que sea ordinario, sin computar los tiempos de los presupuestos", ha justificado.

VOX ESTARÍA "DE ACUERDO" EN REHACER EL CALENDARIO

En este punto, ha asegurado que en la pasada junta de síndics el portavoz de Vox, José Mª Llanos, le "dijo que, si no entran los presupuestos", desde su formación estaban "de acuerdo con rehacer el calendario" parlamentario. "En ese momento dijimos, bueno, pues si hay presupuestos, habrá que adaptarlo, pero estamos de acuerdo con el acuerdo de Compromís y, en este caso, también de Vox, que nos dijo que estarían de acuerdo en adaptarlo", ha expuesto.

"Sé que Compromís está de acuerdo porque nos lo dijo su portavoz en la junta de síndics. Y entiendo, porque así me lo dijo el portavoz de Vox, que estarían de acuerdo con esa adaptación del nuevo calendario", ha incidido.

El síndic socialista ha confiado en que este calendario parlamentario "adaptado, que lo que hace es darle normalidad a los plenos", obtenga el respaldo de "la mayoría de la cámara". "Esperamos que si hay algún partido que no está de acuerdo sea el PP", ha avanzado Muñoz, que ha recalcado que los 'populares' "lo que no pueden hacer es utilizar unos presupuestos no presentados para que Carlos Mazón continúe en esa huida del parlamento". "Cada vez que viene se vuelve a generar una polémica tremenda con él, como pasó en la anterior", ha apuntado.

"La ciudadanía valenciana se merece a unos representantes que estén todas las semanas hablando de sus problemas y no a un 'president' como Carlos Mazón que lo que hace es utilizar un presupuesto no presentado para huir de las sesiones de control y, en definitiva, del control del parlamento para poder seguir extendiendo el bulo y la mentira como argumento de defensa", ha zanjado.