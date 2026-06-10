El PSPV propone reprobar a Enguix (Ens Uneix) en la Diputació por su "clientelismo" en el reparto de ayudas

El portavoz del PSPV en la Diputación de Valencia, Carlos Fernández Bielsa - PSPV

VALÈNCIA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSPV en la Diputació de València ha registrado este miércoles una moción, para su debate la próxima semana en el pleno de la corporación provincial, en la que propone la reprobación de la vicepresidenta primera y diputada de Ens Uneix, Natàlia Enguix, que forma parte del gobierno de la institución presidido por Vicent Mompó (PP).

Los socialistas consideran que "sus reiteradas declaraciones y formas de proceder basadas en la arbitrariedad, el clientelismo y la amenaza política para otorgar las ayudas y los fondos públicos de la institución provincial deben tener como respuesta la reprobación".

"La exaltación pública de este modelo de gobierno perjudica la calidad democrática, el rigor y la equidad que deben inspirar el funcionamiento de esta institución", manifiesta el portavoz del PSPV en la Diputació, Carlos Fernández Bielsa.

A su juicio, la vicepresidenta y diputada de Ens Uneix "condiciona públicamente el otorgamiento de las ayudas públicas al comportamiento sumiso de los representantes de la oposición, lo que no tiene cabida en una institución pública democrática".

"El pluralismo y la legítima discrepancia ideológica y política nunca deberían confundirse con la represalia y el uso partidista del presupuesto como instrumento de premio o castigo", señalan desde el grupo socialista.

Según recuerdan, en noviembre de 2025, "la vicepresidenta ya manifestó literalmente: 'Cuando dejéis de comportaros de manera maleducada, os daremos las ayudas', una muestra de arbitrariedad y despotismo. También ha manifestado que aquellos gobiernos municipales cuya adscripción política se correspondiera con la suya recibirían más ayudas y prebendas".

"Y más recientemente --añaden-- ha anunciado públicamente su intención de paralizar la tramitación del Plan de Municipios Mayores de 50.000 habitantes, dotado con diez millones de euros y destinado a las ciudades de València, Gandia, Torrent, Paterna y Sagunt, pese a que ya tiene partida presupuestaria y está avalado por un acuerdo plenario".

Además, desde el grupo socialista se considera grave "el silencio del presidente, que avala y comparte el fondo y la forma que, abiertamente, se sitúa fuera de los márgenes de la legalidad administrativa". A su juicio, "Mompó comparte ese objetivo de marginar y retirar las ayudas a València, Gandia, Torrent, Paterna o Sagunt".