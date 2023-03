PSPV se queda solo en aprobar por lectura única sus propuestas contra prostitución: "Acertamos y el resto se equivoca"

PP y Compromís valoran la propuesta, pero rechazan la forma de tramitarla; Cs, Vox y UP la rechazan



VALÈNCIA, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSPV-PSOE se ha quedado solo en Les Corts en su intento de aprobar por lectura única dos modificaciones de leyes para incluir propuestas encaminadas a la abolición de la prostitución, al entender el resto de grupos que este procedimiento no es adecuado para este debate. El portavoz de Hacienda de la formación en Corts, José Muñoz, ha aseverado: "Hoy nosotros acertamos y el resto se equivoca".

Así se ha pronunciado Muñoz en declaraciones en pasillos de Les Corts, donde ha apuntado que las reformas van en la línea de sancionar de forma grave a los establecimientos en los que se produce la prostitución, así como a los consumidores, pero "en ningún caso, sancionar a las mujeres prostituidas".

Por ello, para Muñoz, "no caben excusas" de forma y el resto de grupos debe "explicar si en el fondo están de acuerdo". "Dando el primer paso para acabar con esta lacra, hoy el PSPV está acertando y el resto se está equivocando", ha aseverado.

El resto de grupos, no obstante, tiene matices con respecto a esta idea, algo que se apreciará en la votación de esta tarde: una de las votaciones se referirá a la admisión a trámite de las propuestas, y otra a la lectura única.

La síndica del PP, María José Catalá, ha indicado que están "de acuerdo" con el fondo de la iniciativa, aunque le ven "muchos vacíos" y consideran que "se deja un hueco para la prostitución en el ámbito clandestino y privado".

En este sentido, la portavoz de los 'populares' ha abogado por una "ley contra la trata" en general, pese a que no están "en desacuerdo" con la proposición. Sin embargo, sí consideran que "la tramitación es muy precaria". De hecho, ha lamentado que no haya informes de participación ni del Consell, y ha aprovechado para criticar la "más que evidente ruptura" del gobierno valenciano en este tema ya que "no hay criterio del gobierno autonómico".

Respecto al sentido de su voto, ha indicado que se decidirá según avance el día y el debate. Sí lo tiene decidido Compromís, que apoyará la admisión a trámite de las modificaciones, pero no la tramitación por lectura única.

Para Robles, "no solamente los partidos" deberían opinar al respecto de esta propuesta, sino "toda la sociedad civil", por lo que rechaza este procedimiento de lectura única.

CS, UP Y VOX EN CONTRA

Por parte de Ciudadanos, Mamen Peris ha criticado aprobar un tema con tanta "sensibilidad social" por lectura única y ha argumentado que la formación es partidaria de legalizar la prostitución para que "quien quiera ejercerla libre y voluntariamente, lo haga".

Desde Vox, Ana Vega ha criticado "tanta frivolidad" en el parlamento y ha considerado que el PSPV busca un "rédito electoralista en este último pleno".

Por último, Unides Podem ha resaltado su "sorpresa" de que el PSPV presente en este último pleno esta propuesta "sin proceso participativo". Asimismo, ha rechazado abordar la cuestión "solo desde la parte punitiva" porque "no es forma de solucionar problemas", y ha apostado por "escuchar a las mujeres prostituidas". Por ello, han decidido votar que no.