El PSPV se querella contra Mazón en el Supremo por "falso testimonio" en la Comisión del Congreso sobre la dana

Archivo - El expresidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, comparece ante la comisión de la dana, en el Congreso de los Diputados, a 17 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Ananda Manjón - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSPV ha presentado la querella que anunció en su día contra el expresident de la Generalitat Carlos Mazón por "falsear" sus manifestaciones en la Comisión del Congreso de los Diputados sobre la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 y por "ocultar" información "relevante" sobre la evolución y su participación en esa gestión, con el objetivo de intentar "construir su propia versión con clara finalidad exculpatoria, incompatible con la abundante información que se conoce" de lo sucedido el día en el que las riadas dejaron 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia.

Así consta en la querella, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que diputados socialistas en el Congreso y el secretario de Organización del PSPV, Vicent Mascarell, hacen un repaso de las manifestaciones de Mazón ante la Comisión y de distinta documentación obrante en relación con ese día, como llamadas, conversaciones o declaraciones judiciales, entre ellas, la del propio presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, como testigo ante la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana.

El PSPV señala que, pese a ser "advertido expresamente de la obligación legal de no faltar a la verdad en su testimonio", Mazón "faltó a la verdad" en varias ocasiones en relación con el listado de llamadas; itinerario tras la salida del restaurante El Ventorro; conocimiento de la existencia de fallecidos; ayudas remitidas por el Gobierno de España y destino de las mismas y comunicaciones con la exconsellera la exconsellera de Justicia e Interior e investigada, Salomé Pradas.

El PSPV considera que los hechos constituyen un delito de falso testimonio ante Comisión parlamentaria de investigación, previsto y penado en el artículo 502.3 del Código Penal, "al haber faltado deliberadamente a la verdad quien estaba legalmente obligado a decirla" por lo que pide al TS que abra diligencias penales.

Para los socialistas, incurren "indicios racionales de criminalidad", que son "sólidos, plurales y convergentes", derivados de la declaración parlamentaria bajo obligación legal de veracidad, de una comparecencia pública previa contradictoria y de las comunicaciones privadas previas, conocidas públicamente, "aún más incriminatorias".

FALTA DE INFORMACIÓN, LLAMADAS E ITINERARIO

En esta línea, enumeran que Mazón "faltó a la verdad" al mantener "constantemente" que el día 29 de octubre de 2024 no disponía de información para gestionar responsablemente la emergencia cuando sus comunicaciones por WhatsApp en el grupo del Consell conocidas recientemente, "ponen de manifiesto que desde las 8:15 h conocía la alerta roja y dio instrucciones a los miembros del Consell para que 'inundaran' de información a los medios, con el objetivo de 'dar la sensación de estar alerta que te cagas'".

En esta línea, también agregan que Pradas hizo pública revientemente su conversación a través de WhatsApp con Mazón el 29O, en la cual le informó "de la gravedad de la situación" en varios mensajes remitidos a las 11:32, 13:03, 13:43 y 14:11 h, "recibiendo como contestación, en concreto, al de las 13:03 horas la expresión 'Cojonudo'".

Asimismo, sostienen que Mazón también "faltó a la verdad" al declarar que eran los mandos operativos quienes decidieron cuándo enviar el mensaje ES-Alert a la población, ya que, como consta de las diligencias judiciales, "aproximadamente a las 18:45 h ya había un mensaje preparado y no se envió hasta las 20:11 h".

Lo cierto, señala el PSPV en el escrito, es que el mensaje no se envió hasta que Pradas "lo indicó, por lo que no era una decisión que dependiera de los mandos operativos", sino de ella, según se aprecia en grabaciones disponibles y declaró como testigo el subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez, "quien manifestó que, tras las deliberaciones sobre el contenido del mensaje y determinadas precisiones de tipo ortográfico, la consellera hizo una foto a la pantalla del Es-Alert y dijo 'adelante'".

VENTORRO

En segundo lugar, apuntan que que ocultó información sobre su itinerario a la salida del restaurante El Ventorro, "omitiendo deliberadamente" que acompañó a la periodista Maribel Vilaplana al aparcamiento, "coincidiendo con los momentos" en los que la exconsellera de Justicia e Interior e investigada en la causa de Catarroja, Salómé Pradas, "trataba de comunicarse con él, a las 19:10 h y 19:36 h y se estaban produciendo los momentos más dramáticos como consecuencia del desbordamiento del barranco del Poyo".

En tercero, "al mantener que había hecho público su listado de llamadas, cuando lo cierto es que el documento aportado a la Comisión de investigación de la dana en Les Corts Valencianes es un documento privado en el cual, tanto faltan llamadas, como no se produjeron algunas de las que figuran".

En concreto, señalan que el 'expresident' "no solo falseó" el listado sino que "mintió" ante la Comisión de Investigación del Congreso al afirmar que "había hecho públicas todas sus llamadas", cuando en el listado "se habían omitido algunas de ellas e incluido otras", como las de Nuñez Feijóo, "con el que no habló, tratando de aparentar lo que precisamente no hizo aquella tarde, que es estar al frente e implicado en la gestión de la emergencia".

Igualmente, citan que faltó a la verdad en su versión del momento en que tuvo conocimiento de la existencia de fallecidos --dijo a las cinco horas del 30 de octubre de 2024--, que se contradice con lo que revelan los mensajes cruzados con Núñez Feijóo (23:25 h) o sus propias manifestaciones ante los medios de comunicación a las 00:30 h.

Así, apuntan que, según las actas notariales aportadas por Feijóo en el Juzgado, Carlos Mazón informó a Feijóo a las 23:25 horas de los fallecimiento al afirmar en un mensaje: "No lo hemos hecho público aún pero ya están apareciendo muertos en Utiel y van a aparecer bastantes más". "Un puto desastre va a ser esto presi".

En esta línea, consideran que "faltó a la verdad al contestar a las preguntas realizadas en ese sentido por varios de los intervinientes en la Comisión", con el propósito de "justificar no solo su falta de implicación en la gestión de la emergencia, sino su despreocupación ante un fenómeno meteorológico adverso que causó la pérdida de 230 vidas humanas, así como incalculables lesionados".

RECONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO

Igualmente, el PSPV denuncia que faltó a la verdad "al ocultar deliberadamente que es el Gobierno de España quien ha asumido íntegramente la financiación de las obras de reparación, restitución o reconstrucción de infraestructuras, equipamientos o instalaciones y servicios de titularidad municipal y de la red viaria de titularidad provincial" y al calificar la labor del Gobierno como "el mayor agravio y castigo sufrido por la Comunitat Valenciana".

Para los querellantes, "no se trata de lapsus ni de imprecisiones, sino de la clara voluntad de faltar a la verdad para ocultar su pasividad y ausencia de implicación en la gestión de la emergencia, en un día en el que se había decretado la alerta roja a las 7:36 h por parte de la Agencia Estatal de Meteorología, pese a la gravedad de las informaciones que le fueron remitidas por la exconsellera Sra. Pradas, por el Centro de Coordinación de Emergencias o por su propio jefe de Gabinete, José Manuel Cuenca, durante la jornada".

Según el PSPV, esa falsedad del testimonio de Mazón en la Comisión del Congreso de los Diputados está "reforzada" por otros documentos obrantes en el juzgado como son el registro de llamadas y las conversaciones de WhatsApp aportados por Pradas, de donde se desprende que a las 16:29 horas le realizó una llamada con el resultado de "cancelada", para informarle de que había un fallecido en Utiel.