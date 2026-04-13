El PSPV reclama al Consell una "vía exprés" para "echar" a los alcaldes que "bloqueen ilegalmente" mociones de censura

Ernest Blanch - CORTS VALENCIANES/PSPV

VALÈNCIA, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El grupo socialista en Les Corts Valencianes ha presentado una proposición no de ley para exigir al Consell que elabore un protocolo que permita habilitar una "vía exprés" para "echar" a los alcaldes que "bloqueen ilegalmente" mociones de censura. De esta forma, los socialistas pretenden que el ejecutivo autonómico "actúe frente a los bloqueos" en la tramitación de estas acciones en ayuntamientos valencianos y "garantice el respeto a las mayorías democráticas".

La iniciativa llega tras los casos en los consistorios de San Fulgencio y l'Alqueria d'Asnar, donde, según el PSPV, "se han producido maniobras y obstáculos que han impedido o retrasado la votación de mociones de censura impulsadas por mayorías plenarias legítimas".

En este sentido, el diputado socialista Ernest Blanch ha advertido de que es "una situación muy grave para la democracia local valenciana", al tiempo que ha denunciado que "se están utilizando excusas, obstáculos y maniobras para impedir que mayorías democráticas puedan votar y decidir con normalidad".

Blanch ha reclamado que la Generalitat "disponga de mecanismos eficaces para actuar". "Es necesario establecer una vía exprés que permita intervenir cuando se produzcan bloqueos ilegales y garantizar que ningún alcalde pueda mantenerse en el cargo vulnerando la ley y las mayorías democráticas", sostiene en un comunicado.

Para el diputado socialista, "la Generalitat de Pérez Llorca no está haciendo absolutamente nada, y esto es intolerable". En este sentido, ha subrayado que la administración autonómica "tiene competencias en administración local, cuenta con una dirección general específica y dispone de instrumentos para ayudar a desbloquear estos problemas".

"Lo que ocurre es que el Partido Popular, cuando toca defender la legalidad democrática, desaparece", ha añadido Blanch, quien ha considerado que "cuando les interesa quieren todas las competencias, pero cuando toca ejercerlas para garantizar la transparencia, la neutralidad institucional y el respeto a las mayorías, callan y miran hacia otro lado".

La iniciativa presentada en Les Corts plantea, entre otras medidas, la elaboración en un plazo máximo de tres meses de un protocolo autonómico que garantice la correcta tramitación de las mociones de censura, la activación urgente de mecanismos administrativos para evitar bloqueos por vacantes en puestos clave y el uso de las herramientas legales de control e impugnación cuando se vulnera la legalidad.

Asimismo, los socialistas reclaman que la Generalitat actúe "con diligencia" para garantizar que los plenos municipales se celebren y que las mayorías puedan expresarse conforme a derecho.

En el caso de San Fulgencio, los socialistas subrayan además "la contundencia del posicionamiento de la Fiscalía de Área de Elche-Orihuela, que se ha opuesto al recurso presentado por el Ayuntamiento gobernado por el PP". El Ministerio Fiscal cree que dicho recurso "carece de la más mínima lógica jurídica" y se basa en interpretaciones forzadas ajenas a la legislación electoral vigente.

Asimismo, la Fiscalía es "especialmente clara" --remarca el PSPV-- al señalar que la actuación municipal fue "arbitraria" y sin fundamento legal, y que la inadmisión de la moción de censura vulneró derechos fundamentales de participación política. Además, advierte de que el recurso tiene un carácter meramente dilatorio y contribuye a "perpetuar" un gobierno municipal que no cuenta con la mayoría legal necesaria.

"JUEGO SUCIO"

Finalmente, Blanch ha defendido la iniciativa socialista y ha exclamado: "Ya está bien de bloqueos, de trampas y de juego sucio. Si existe una mayoría legal, se tiene que dejar votar".

"Defender la autonomía local también es garantizar que los ayuntamientos funcionen democráticamente. La democracia local no puede seguir secuestrada por la inacción cómplice del Partido Popular", ha concluido.