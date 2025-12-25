El PSPV reclama a Feijóo que entregue a la jueza de la dana la conversación íntegra con Mazón

Archivo - La portavoz de Justicia del PSPV-PSOE en Les Corts, Alicia Andújar, en imagen de archivo - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PSPV-PSOE ha reclamado al presidente nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que entregue a la jueza que instruye la causa por las responsabilidades derivadas de la gestión de la catástrofe del 29 de octubre de 2024 la conversación íntegra que mantuvo por Whatsapp con el 'expresident' Carlos Mazón durante aquella jornada.

"Feijóo debería aprovechar su citación ante la jueza de la dana para aclarar toda la verdad de lo ocurrido y eso exige entregar, no solo los mensajes que recibió de Mazón, sino los que el propio Feijóo le mandó", han recalcado desde la dirección socialista en un comunicado.

Para los socialistas valencianos, es ésta una "extraña manera de colaborar con la Justicia la del señor Feijóo, actuando con opacidad, impostura y malas artes". "Los valencianos se están preguntando qué oculta el señor Feijóo", han advertido desde el PSPV-PSOE, que censuran que la actitud del dirigente del PP constituye "una falta de respeto y un desprecio a las víctimas por parte de quien aspira a gobernar a los españoles".

Los socialistas valencianos han denunciado, además, que el presidente nacional del PP "mintió a todos los valencianos cuando dijo que había estado informado en tiempo real desde el lunes, 28. Y ahora miente en su escrito a la jueza de Catarroja cuando señala que se equivocó de día y que fue un error". "Basta con escuchar sus declaraciones de aquella jornada. No hubo lapsus, sino falsedad para encubrir la gestión del PP y del Gobierno valenciano", han apuntado.

Para el PSPV, en el escrito aportado por Feijóo queda "evidente, una vez más" que el 'expresident' Mazón "ya supo esa noche de la gravedad de la catástrofe", por lo que ha instado a los dirigentes del PP a "contar toda la verdad y dejar de esconderse en embustes y trampas".

Además, el PSPV ha lamentado que Feijóo "no puede aprovechar la víspera de Navidad para pasar de tapadillo sobre la mayor tragedia que ha sufrido la Comunidad Valenciana". "Feijóo es responsable de haber sostenido las mentiras de Mazón y su partido durante más de un año", han asegurado.

ANDÚJAR: "OCULTA INFORMACIÓN A LA JUEZA"

La portavoz de Emergencias en Les Corts Valencianes y secretaria de la comisión de investigación sobre la Dana, Alicia Andújar, ha recriminado que Feijóo "se ha pasado un año encubriendo a Mazón y, ahora, le está ocultando información a la jueza de Catarroja".

"¿Por qué esconde sus mensajes? ¿De qué tiene miedo, Feijo?", se ha preguntado la diputada socialista, para la que "aquí no hay ningún lapsus. Aquí lo que hay es una voluntad permanente de encubrir la negligente gestión del Partido Popular y del Gobierno valenciano". "Por eso, desde el Partido Socialista le exigimos a Feijóo que entregue la conversación íntegra con Mazón, porque estamos hartos de listados de llamadas y de mensajes hechos a mano", ha recalcado.