El PSPV reitera a Llorca que le exija el acta a Mazón y le avisa: de no hacerlo será "cómplice" e "igual de responsable"

Archivo - El expresident de la Generalitat valenciana Carlos Mazón (3i) durante el pleno de toma de posesión del nuevo president, en Les Corts Valencianes, a 2 de diciembre de 2025, en Valencia - Eduardo Manzana - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El síndic del PSPV en Les Corts, José Muñoz, ha vuelto a reiterar al 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, la exigencia de que reclamarle el acta de diputado al 'expresident' Carlos Mazón y, en caso de que este no acceda, le ha instado a expulsarlo del Grupo Parlamentario Popular en el parlamento valenciano. Además, le ha advertido de que, de no hacerlo, demostrará que es "cómplice y colaborador" e "igual de responsable" que su antecesor.

Así lo ha manifestado el diputado socialista, en declaraciones a los medios este lunes, después de conocer que el primer escolta del 'expresident' Mazón que declara este lunes como testigo ante la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana haya asegurado que el exjefe del Consell llegó el 29 de octubre por la tarde al Palau de la Generalitat sobre las 19.50 horas.

Muñoz ha señalado que la presencia de las víctimas de la dana en la comisión de investigación de Les Corts --este lunes se ha acordado que comparezcan los días 23 y 24 de febrero-- "coincide con la noticia que tenemos hoy de que el escolta de Carlos Mazón ha declarado ante el juzgado y ha confirmado lo que todos sabíamos, pero que Carlos Mazón desde el primer momento negó, y es que el 'expresident' de la Generalitat no llegó al Palau hasta las 19.50 horas del día más trágico para los valencianos y valencianas".

Así, ha hecho hincapié en que, tras los "innumerables cambios de versión de Carlos Mazón, ya sí que confirmamos con los testigos acreditados que se desentendió de la tragedia hasta las 19.50 horas". "Bueno, pues algo tendrá que hacer Pérez Llorca, ¿no?", ha planteado.

A su juicio, "no tiene sentido" y es "un clamor, una indignidad que Carlos Mazón continúe como diputado del PP, gozando de inmunidad parlamentaria, ayudado por el 'president' de la Generalitat a ser parte de una comisión en la que recibe un plus y, encima, que mantenga su oficina de 'expresident' en Alicante con su jefe de gabinete, con --José Manuel-- Cuenca, aún de jefe de gabinete".

"Es una indignidad que Carlos Mazón, después de lo que hemos conocido ya hoy y por su escolta de que se desentendió de la situación de la tragedia de la dana, continúe como diputado aquí en Les Corts Valencianes, pero encima dentro de la disciplina del PP", ha incidido.

Ante esta situación, ha indicado que el PSPV "vuelve a exigirle" a Juanfran Pérez Llorca "que le pida el acta a Carlos Mazón y, si no le da el acta, si no renuncia a su acta de diputado, tiene que expulsarlo del Grupo Parlamentario Popular": "Porque, si no, demostrará que igual de responsable es Carlos Mazón manteniéndose en el escaño como Pérez Llorca manteniéndose de cómplice y colaborador con el peor 'president' de la Generalitat que hemos tenido nunca".

SIGUE AFORADO "SOLO PORQUE EL PP SE LO PERMITE"

En esta misma línea, el síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha aludido en sus declaraciones que este lunes "tanto en Madrid como en Catarroja comparecen personas", en el primer caso el que fuera jefe de gabinete de Mazón, José Manuel Cuenca, y en el juzgado que investiga la gestión de la dana los escoltas del 'expresident'.

"El círculo sobre Mazón se estrecha y lo que queda claro es que Mazón sigue aforado solo porque el PP se lo permite", ha incidido, al tiempo que ha recalcado que Mazón "no está en el juzgado de Catarroja en lugar de los escoltas porque el PP sigue aforando, sigue manteniéndolo y sigue dándole todos sus privilegios".