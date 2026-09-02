El PSPV "respeta" que alcaldes socialistas convoquen actos en apoyo a Ceuta "alejados" de los "partidistas" de la FEMP

Archivo - El secretario de organización de PSPV-PSOE, José Muñoz, interviene durante una sesión plenaria en Les Corts - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El síndic del PSPV en Les Corts, José Muñoz, ha asegurado que "respeta" que alcaldes socialistas que gobiernan municipios de la Comunitat Valenciana hayan convocado para este miércoles actos en apoyo y solidaridad con la situación que atraviesa Ceuta por la crisis migratoria, aunque ha remarcado que se trata de convocatorias "alejadas" de las "partidistas" que ha impulsado la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), presidida por el PP.

Además, ha considerado que no hay "contradicciones" con el hecho de que la dirección de los socialistas valencianos se haya desmarcado de la convocatoria de la FEMP, respaldada en la Comunitat por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP). Si bien, la secretaria general del PSPV, Diana Morant, especificó este lunes que la formación no había "instado a nadie" a no acudir las mismas.

En todo caso, Muñoz se ha mostrado "convencido de que los alcaldes socialistas que hoy están proponiendo manifestaciones de apoyo a Ceuta lo que van a proponer también son soluciones para aliviar la crisis migratoria, especialmente en el caso de los menores".

Así lo ha manifestado, en declaraciones a los medios este miércoles, preguntado sobre los primeros ediles del PSPV que han convocado actos alternativos a las concentraciones impulsadas por la FEMP ante todos los ayuntamientos españoles.

Muñoz ha garantizado que el PSPV "evidentemente va a estar en la solución con Ceuta" y no "en la confrontación", sino "en la cooperación", a la vez que se ha mostrado convencido de que los alcaldes socialistas que han convocado actos "van a estar en la solución". "Yo lo que quiero ver es cómo se desarrolla esto. Hoy va a haber una concentración, pero lo importante es cómo van a actuar los ayuntamientos, ya sea a través de la FEMP o de manera individual en la situación de crisis migratoria en Ceuta", ha indicado.

ESOS ALCALDES "ESTÁN A FAVOR DE LA COOPERACIÓN"

En cualquier caso, se ha mostrado convencido de que los alcaldes de Gandia, Sagunt o L'Eliana --tres de los municipios gobernados por los socialistas en la Comunitat que han convocado concentraciones-- "van a ser favorables a poner a disposición sitios para esos menores no acompañados que se encuentran en la ciudad de Ceuta". "Están cifrados en 1.800 aproximadamente y, cumpliendo con la ley, no pueden ser devueltos a Marruecos si no se encuentran a sus familias", ha especificado el portavoz socialista.

"Estoy convencido que estas personas del Partido Socialista, alcaldes que están a favor de la cooperación para solucionar la crisis migratoria, también van a ayudar en este sentido, habilitando los instrumentos necesarios para solucionar esta situación", ha agregado Muñoz.

FEMP Y FVMP "NO PUEDEN SER UN ÓRGANO DE CONFRONTACIÓN"

Dicho esto, ha advertido tanto a la presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), María José García-Pelayo, como a la de la Federación Valenciana (FVMP), Paqui Bartual, ambas del PP, que las instituciones "no pueden ser un órgano de confrontación y utilización partidista, que es lo que está haciendo el PP y Vox con la Federación de Municipios y Provincias". "No lo pueden ser en ningún caso, sobre todo cuando tenemos a menores no acompañados en una situación de extrema debilidad que lo que necesitan son soluciones", ha reivindicado.

Frente a ello, el síndic socialista ha defendido que el Gobierno de España trabaja para solucionar la crisis migratoria "conforme a la legalidad, buscando las filiaciones de las personas que están allí y teniendo un especial trato para los menores migrantes". "Esto tiene que acabar con el respeto a la ley y con la coordinación entre las diferentes instituciones. Y en eso es lo que le pedimos a la Federación Española, que no utilice esas instituciones para fomentar ni el odio ni el racismo", ha concretado.

"EL DISCURSO DE LA EXTREMA DERECHA SE ESTÁ IMPONIENDO", AVISA

José Muñoz también ha advertido del "problema" que supone que el "discurso de la extrema derecha se está imponiendo". "Lo estamos viendo con la aceptación del PP de ese 'apartheid' introducido en las diferentes normativas autonómicas", ha ejemplificado, en alusión a la llamada 'prioridad nacional' exigida por Vox y aceptada por los 'populares' en el caso de la Comunitat Valenciana.

"Lo estamos viendo en la calle en la que la fiscal general que lucha contra los delitos del odio está diciendo que la xenofobia y el racismo se van incrementando porque hay discursos de odio fomentados tanto por el PP como por Vox con aprobaciones de criterios que son claramente racistas", ha sostenido.

PIDE A FEIJÓO QUE RECAPACITE

Con todo, ha exigido a la presidenta de la FEMP y también al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que "recapaciten" de su actitud. "No se puede llegar a los gobiernos a cualquier precio, porque por mucho que esto le pueda salir bien electoralmente, la crisis de convivencia que se va a producir en el conjunto de España y que se está produciendo por la aceptación de los postulados de extrema derecha por parte del PP y de Feijóo va a ser un camino sin retorno", ha avisado.

Paralelamente, el portavoz socialista en Les Corts se ha preguntado si "los mismos que se manifiestan hoy a las ocho de la tarde, los alcaldes del Partido Popular, las concentraciones que están siendo convocadas por las federaciones de municipios y provincias, estarán también en la solución". "Más allá de las concentraciones, ¿mañana qué hacemos?", ha deslizado.

Así, ha cuestionado si "se van a poner a disposición esas camas" para acoger a menores migrantes no acompañados, si "se van a poner a disposición esas plazas" y también si "van a ayudar a que Ceuta pueda salir de esta situación de anormalidad".

"Porque a Ceuta no solo le vale el apoyo de manifestaciones y de contestaciones. Ceuta necesita soluciones y las soluciones vendrán del Gobierno de España, unido con los ayuntamientos y también con las comunidades autónomas. Y esa es la pregunta que se debe lanzar a la presidenta --de la FEMP-- y también a Feijóo", ha zanjado.