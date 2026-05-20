El PSPV sigue considerando “referente” a Zapatero y defiende que la imputación “no empaña su trayectoria”

Archivo - El síndic de PSPV-PSOE, José Muñoz, durante una sesión de control - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El síndic del PSPV en Les Corts, José Muñoz, ha asegurado este miércoles que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero sigue siendo “un referente” para los socialistas a pesar de su imputación, que según él “no empaña su trayectoria” y los avances sociales que consiguió para España. “A mí me tienen que probar que lo que se está diciendo de Zapatero es cierto”, ha aseverado.

Además, ha mostrado su “preocupación por la situación judicial”, ya que ha relacionado la investigación a Zapatero con otros casos como el de Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, o la exvicepresidenta de la Generalitat Mónica Oltra, al tiempo que ha recordado las palabras del expresidente José Mª Aznar de que “el que pueda hacer que haga” para derribar al Gobierno de Sánchez.

Así ha valorado, a preguntas de los periodistas en los pasillos de Les Corts, la decisión del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama de investigar a Zapatero en el 'caso Plus Ultra' por presunto delito de tráfico de influencias y otros conexos como organización criminal. El expresidente está citado a declarar el próximo 2 de junio.

Tras señalar que la presunción de inocencia “es una cuestión básica del ordenamiento jurídico”, Muñoz ha subrayado que el PSOE respeta la figura de Zapatero “y lo que hizo por España”. Ha garantizado además que respetan a la justicia y colaborarán en el proceso.

Dicho esto, ha denunciado que, tras las elecciones generales del 23J de 2023, hubo “una parte de la derecha mediática y judicial que no aceptó los resultados” y, a partir de ahí, “una parte de la justicia está siguiendo lo que dijo Aznar”. "Yo defiendo a la justicia, pero no a esta parte de la justicia”, ha remarcado.

Cuestionado por si el PSPV cree que la imputación a Zapatero es un caso de ‘lawfare’ o utilización de la justicia con fines políticos, Muñoz ha afirmado que “evidentemente, hay situaciones judiciales que no se tratan con igualdad” y ha apuntado a “instrucciones delirantes e inauditas” como la de Begoña Gómez o la de Oltra. “Sinceramente, como ciudadano estoy preocupado y el conjunto de la ciudadanía debería estar preocupado”, ha manifestado.

Sobre el auto de imputación de Zapatero, ha indicado que “todo lo que vemos son frases y opiniones de terneros y no de él”, por lo que ha abogado por tomar “con cautela” el proceso. En cuanto a qué le parece que el caso partiera de Fiscalía Anticorrupción, ha insistido en que no se puede “hablar de homogeneidad” en el tratamiento que dan jueces y fiscales a determinadas investigaciones.

En cualquier caso, ha hecho hincapié en que “Zapatero sigue siendo un referente” y ha recordado algunos de sus avances en su etapa en la Moncloa como el matrimonio homosexual, que ha recordado que el PP llevó al Tribunal Constitucional y hoy algunos de sus cargos “se casan” en bodas entre personas del mismo sexo.

En esta línea, al ser preguntado por si el PSPV está preocupado por la imputación, el síndic socialista ha reiterado: “Nos preocupa la situación judicial, evidentemente”.

LA KITCHEN Y AZNAR

Por otro lado, ha criticado la decisión de la presidenta del tribunal donde se juzga el caso Kitchen de “cortar los audios sobre posible destrucción de pruebas que podrían imputar a Mª Dolores de Cospedal y Mariano Rajoy”, exsecretaria general del PP y expresidente del Gobierno. En este proceso se investiga el presunto espionaje orquestado en 2013 por el Ministerio del Interior durante la etapa de Rajoy para obstaculizar la investigación de una contabilidad opaca en el PP.

José Muñoz también ha apuntado a informaciones “antiguas” sobre que “en 2014, el expresidente Aznar intermedió para un contrato de adjudicación en Libia por el que percibió un 1% en comisiones”, lo que “puede ser causa constitutiva de delito”. “Nadie investigó”, ha señalado, lo que cree que demuestra un trato diferente cuando las investigaciones afectan a cargos del PP o del PSOE.