El PSPV tacha de “estafa” la nueva rebaja de impuestos de Llorca mientras sigue “sin topar el precio del alquiler”

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca (i), se reúne con el síndic del grupo parlamentario PSPV-PSOE, José Muñoz (d), a 27 de enero de 2026 - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El síndic del PSPV en Les Corts, José Muñoz, ha calificado de “estafa para la ciudadanía” la nueva bajada de impuestos para “rentas medias” anunciada este miércoles por el ‘president’ de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, al considerar que “no soluciona ningún problema” mientras sigue “sin aplicar la Ley estatal de Vivienda que permitiría topar el precio del alquiler”.

“Es una estafa para la ciudadanía que, mientras el precio del alquiler está subiendo 700, 800, 900 euros, te digan que vas a tener una deducción fiscal por ir al gimnasio de diez euros”.

Así ha valorado el anuncio que ha realizado Llorca (PP) en un foro en Madrid de una ampliación de deducciones fiscales sociales para los valencianos con carácter retroactivo, que permitirá a “las rentas bajas y medias” desgravarse los gastos derivados del dentista, el oculista, el deporte, las enfermedades raras, el alzhéimer o la dependencia. El jefe del Consell ha asegurado que un millón de personas podrán solicitar estas desgravaciones a partir de la campaña de la renta de abril.

Para Muñoz, esta medida es la demostración de que “Pérez Llorca no tiene un proyecto político para la Comunitat Valenciana ni una hoja de ruta clara”, así como de que “es un ‘president’ por accidente pactado con la extrema derecha”. “Y cuando no tienes proyecto político, la receta sencilla es decir que vas a hacer bajadas de impuestos, pero son bajadas de impuestos que no solucionan ningún problema”, ha subrayado.

Como ejemplo, ha afirmado que “es vergonzoso y es otra estafa que le digan a una mujer que le van a reducir el dentista en diez o en 15 euros mientras ve como la sanidad pública está colapsada y no le queda más remedio que, ante una situación preocupante como puede ser que tenga un cáncer de mama, ese cribado se lo tenga que pagar por la sanidad privada”. “Es una estafa que le digan a un joven que no va a recibir becas universitarias porque se la van a dar a la privada mientras le dicen que le reducen diez euros el dentista”, ha añadido.

Y ha recalcado: “¿Qué es lo que hace Pérez Llorca? Como no tiene, o como no quiere mejor dicho, aplicar políticas para solucionar la vida de las personas porque está en un acuerdo absolutamente extremo con Vox, se inventa una receta que no sirve absolutamente para nada y que no va a solucionar el problema de la ciudadanía”.

Por eso ha vuelto a urgir al ‘president’, como le trasladó este pasado martes en su primera reunión, a que “rompa con la extrema derecha” y a que “tenga una autonomía propia respecto al Partido Popular de Génova y una hoja de ruta para los valencianos y valencianas”.

Por último, Muñoz ha sostenido que, si Llorca quiere aplicar más rebajas fiscales que beneficien a toda la población, no debería negarse a aceptar la propuesta de financiación autonómica del Gobierno que destinaría 3.669 millones de euros a la Comunitat Valenciana en 2027.