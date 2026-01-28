Vox aplaude el anuncio de Llorca de nuevas rebajas fiscales y recalca que fue una de las exigencias para su investidura

El president de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca (i), se reúne con el síndic del grupo parlamentario VOX (d), José María Llanos, a 27 de enero de 2026, en Valencia - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Vox en Les Corts, José Mª Llanos, ha aplaudido el anuncio del 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, de nuevas deducciones fiscales sociales en gastos de dentista, oculista, deporte, dependencia y enfermedades raras y ha recalcado que fue precisamente una de las exigencias de su grupo para apoyarle en su investidura como jefe del Consell.

En declaraciones a los medios este miércoles, Llanos ha apostado por seguir reduciendo "la carga fiscal a las familias, sobre todo a la clase media trabajadora, que no pueden llegar a fin de mes, con un incremento de la cesta de la compra exponencial en estos momentos y cada día más".

Y ha recalcado que estas mismas "fueron las exigencias de Vox para la investidura" de Carlos Mazón, para la aprobación de los presupuestos de 2024 y los de 2025, y más recientemente para la investidura del propio Pérez Llorca. "Hay que rebajar impuestos y reducir el gasto superfluo, de esa manera se mueve la economía y se puede incluso recaudar más para ofrecer mejores servicios públicos a todas las familias", ha indicado.

De hecho, ha reivindicado que Vox, además de presentar "todas las exigencias" que Llorca "ha asumido", durante toda la legislatura ha impulsado "iniciativas para que se aplicaran" y ha aprobado también otras desgravaciones fiscales.

"Incluso cuando ostentábamos la Vicepresidencia y Conselleria de Cultura y Deporte, el vicepresidente Vicente Barrera, de Vox, también propuso medidas para apoyar y fomentar las prácticas deportivas", ha apuntado Llanos, que ha saludado todas las medidas que sirvan para "reducir la carga fiscal sobre las familias, fundamentalmente las que más lo necesitan, que son la clase media y trabajadora".