El PSPV ve a Llorca "con cara de Camps" por los "escándalos del PP" y el 'president' replica con el "bochorno" de Ábalos

Sesión de control - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El síndic del PSPV en Les Corts, José Muñoz, ha asegurado que al 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, "se le está poniendo cara de Camps", el exjefe del Consell Francisco Camps, por creerse "con impunidad" ante los "escándalos del Partido Popular", entre los que ha destacado la investigación de Fiscalía Anticorrupción a la alcaldesa de València, Mª José Catalá, o la gestión de la dana por parte del gobierno de Carlos Mazón, diputado autonómico del PP.

En la sesión de control en Les Corts, Llorca ha respondido a estas críticas aludiendo al "bochorno" que provoca a los valencianos el juicio del caso mascarillas que afecta al exministro y exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos, ante lo que ha exigido al PSPV que "pida perdón" por haber permitido que Ábalos fuera el número dos al Congreso por Valencia en las elecciones de 2023. Unas disculpas que Muñoz ha pronunciado en el hemiciclo "en nombre del Partido Socialista".

Durante su primera intervención, el síndic del PSPV ha señalado la ausencia en el pleno de Les Corts tanto del "diputado Guadiana" del PP Carlos Mazón como de Catalá, un día después de trascender que Anticorrupción ha abierto diligencias de investigación contra la alcaldesa, la presidenta del Puerto, Mar Chao, y dos concejales por presunta prevaricación, en relación con una supuesta "recolocación" de personal público "a dedo" en el Consorcio Valencia 2007.

"En el Partido Popular parece que la fiesta no se acabe nunca. Lleva cuatro meses como 'president' y esto ya es como la película 'Con él llegó el escándalo'", ha lanzado a Llorca, en alusión a otras investigaciones judiciales como la de las adjudicaciones de viviendas de protección pública (VPP) en Alicante o la de irregularidades en el bono comercio de la Diputación de Alicante.

Además, ha subrayado que Llorca "no es ajeno a todo esto: tiene un problema en su casa porque ha colocado a su pareja en la Diputació de València para pasar de cobrar de 25.000 a 50.000 euros" -su pareja accedió a un puesto de funcionaria en la corporación provincial mediante comisión de servicios-.

Y ha recalcado al 'president': "No se ría tanto, usted tiene un problema gravísimo de ejemplaridad (...) ¿Cuándo va a trabajar por los valencianos y a dejar de encubrir a su partido?".

En su primera réplica, Llorca ha señalado que las dos últimas semanas deben haber sido "muy duras para el PSOE" por el juicio en el Tribunal Supremo del caso mascarillas y el procesamiento de Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, por presunto tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida.

Un "bochorno absoluto" al que ha sumado la decisión de la Audiencia de Valencia de revocar el archivo de la causa abierta a raíz de una denuncia por falsedad en documento público contra José María Ángel, excomisionado del Gobierno para la reconstrucción tras la dana, para acceder a dos prórrogas en el servicio activo en la Diputació.

"VERGÜENZA TORERA Y CONFIANZA CIEGA" EN ÁBALOS

"Diana Morant [ministra de Ciencia y líder del PSPV] y usted tienen que dar explicaciones", ha exigido a Muñoz, y ha recordado que Ábalos fue el 'número dos' por Valencia en 2023 porque "los socialistas valencianos tuvieron la vergüenza torera de volver a pedirle a la sociedad que confiara en él porque ustedes tenían confianza ciega. Suba aquí y pida perdón".

José Muñoz ha contestado en su segunda intervención: "No se me caen los anillos. Pido perdón en nombre del Partido Socialista por lo que hizo José Luis Ábalos".

Dicho esto, ha urgido a Llorca que pida perdón "por lo que hizo Mazón al frente de la Generalitat" y deje de "encubrir" tanto a él como a Catalá, al alcalde de Alicante, Luis Barcala, y al presidente de la Cámara de Alicante, Carlos Baño. "No es un broma: Fiscalía Anticorrupción investiga los caos de corrupción del PP que usted dirige", ha señalado.

También ha reclamado al 'president' que "pida perdón a todos los funcionarios interinos que quieren cuidar a sus familiares y que no tienen comisión de servicios como su pareja". "No se crea que tiene impunidad, ese síndrome del Palau aquí no sirve. Usted va a dar explicaciones por cada cuestión que afecta al PP", le ha advertido.

El síndic del PSPV ha lamentado que, desde que los 'populares' llegaron al Consell en 2023, "en tres años han conseguido lo que el PP de Zaplana, Camps, Olivas, Barberá y Castedo en 20 años". Ha sostenido que la imagen de la Comunitat está "por los suelos" y solo se difunde en el resto de España "lo malo por culpa del PP".

"RICARDO COSTA AL FRENTE DE LA GENERALITAT"

"Pérez Llorca es como si en la época de Camps hubieran puesto a Ricardo Costa al frente de la Generalitat", ha ilustrado en alusión al que fuera exsecretario general del PPCV. Y ha pedido al 'president': "Ahorre a los valencianos este sufrimiento y evite la vergüenza pública, porque también saldrán cosas de usted. Lo mejor que puede hacer es dimitir y convocar elecciones".

En su última intervención, Llorca ha reprochado a Muñoz que esté tan "enfadado" cuando se le nombra a Ábalos porque, según él, ese enfado es "de toda la sociedad". Le ha vuelto a exigir que pida perdón y ha criticado "el ojo crítico de Morant" por ir en la misma lista electoral que el exministro y por nombrar a José Mª Ángel como presidente del PSPV.

Ha dicho que esto no supone "bajar al barro", sino exigir las "explicaciones que piden los ciudadanos" por el caso de Ábalos, y se ha preguntado "dónde están el feminismo y las pancartas" de los socialistas valencianos ante las conversaciones que han trascendido sobre el exministro.

Frente a ello, ha asegurado que él no tiene "el síndrome del Palau" y que está centrado en "pisar la calle, todos los municipios" y en "dar la cara" sin "esconderse", además de "solucionar los problemas" con diálogo y acuerdos. Ha puesto como ejemplos el plan de medidas ante los efectos de la guerra en Irán que presentó junto a los agentes sociales o el proyecto del Parque Central de Alicante que acordó con el ministro socialista Óscar Puente, "el que más castiga a la Comunitat Valenciana".

Sobre la "reputación" de la Comunitat, el jefe del Consell ha afeado al PSPV que le haga "responsable de todos los malos habidos y por haber" cuando es la comunidad done "más crece el empleo, la creación de empresas, el número de autónomos y el de mujeres y jóvenes que encuentran trabajo". "¿Dónde está el secreto? -ha añadido- En que yo no pierdo el tiempo en el fango y me dedico a gobernar por y para los valencianos".