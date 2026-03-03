Puente: "Seguiremos tratando de velar por la seguridad y competitividad de los puertos en un escenario mundial convulso"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en el primer Congreso Nacional Portuario celebrado en València - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha asegurado que desde el Gobierno central seguirán "tratando de velar por la seguridad y competitividad de los puertos en un escenario mundial muy convulso en el que las rutas marítimas se verán alteradas por infinidad de incidencias".

Así lo ha asegurado durante su intervención en el primer Congreso Nacional Portuario celebrado en València, donde el ministro ha subrayado el impulso inversor al sistema portuario de titularidad estatal, con más de 7.000 millones de euros previstos hasta el año 2029. "Cada euro invertido en esta etapa tiene un objetivo claro: construir un sistema portuario más competitivo, verde y conectado", ha destacado.

Puente se ha referido así al plan de inversiones de Puertos del Estado para el periodo 2025-2029 denominado 'Horizonte 2030', que ya presentó el pasado mes de noviembre en Las Palmas de Gran Canaria. Ha destacado que alrededor de dos tercios de la inversión prevista hasta 2029 se destinarán a la mejora, ampliación y modernización de las infraestructuras e instalaciones portuarias.

Asimismo, el ministro ha incidido en el esfuerzo inversor para desarrollar proyectos de sostenibilidad ambiental, para mejorar los accesos viarios y ferroviarios a los puertos, reforzar la seguridad y digitalización, e impulsar proyectos puerto-ciudad.

Por otro lado, el ministro ha afirmado que el Gobierno central "sigue con gran preocupación" los efectos del Régimen de Comercio de Emisiones de la Unión Europea (ETS marítimo) y está "tratando de liderar la respuesta de la Unión Europea a este desafío". De hecho, ha señalado que estaba prevista una reunión sobre esta cuestión en Chipre.

"Es evidente que si todo se soluciona nos veremos allí y seguiremos tratando de velar por la seguridad y la competitividad de nuestros puertos en un escenario mundial convulso en el que las rutas marítimas serán alteradas también con infinidad de incidencias y con potencial repercusión en el tráfico marítimo en nuestros puertos", ha expuesto.

El ministro ha subrayado que "España es literalmente una plataforma logística entre continentes" y que su geografía "no es una circunstancia, es una oportunidad estratégica". Además, ha remarcado que "cerca del 80% de nuestras importaciones y el 60% de nuestras exportaciones se realizan por vía marítima" y que "detrás de cada una de estas cifras hay industria, hay empleo, hay tejido productivo, hay turismo".

ACTUACIONES EN 2026

Óscar Puente ha destacado que en 2026 finalizará el acceso ferroviario al puerto de Sagunt (Valencia) y se prevé terminar el segundo tramo del acceso ferroviario al puerto de Castellón. También ha explicado que este año finalizarán los accesos ferroviarios a los puertos exteriores de Coruña y Ferrol y el apartadero ferroviario de la Plataforma Logística de Salvaterra-As Neves en Vigo. También se finalizará el nuevo enlace directo de La Salud en el acceso ferroviario al puerto de Sevilla.

Además, se culminará la segunda fase de la nueva terminal de contenedores en Cádiz y se pondrá en servicio el acceso ferroviario a La Cabezuela. En esta misma línea, Puente ha dicho que ya se ha finalizado la duplicación de la carretera CT-34 de acceso al puerto de Escombreras y concluirá en 2026 el traspaso de la titularidad a la Autoridad Portuaria de Cartagena, así como las obras de la terminal intermodal del puerto de Tarragona en Marchamalo (Guadalajara).

Óscar Puente ha hecho hincapié en la nueva terminal de carga intermodal de Vicálvaro, para la que se han destinado 300 millones de euros y que se pondrá en servicio este 2026. Será un nodo logístico al servicio del conjunto del sistema portuario español, plenamente integrado en los corredores Atlántico y Mediterráneo, y con una conexión directa con las grandes redes logísticas globales, ha destacado.

El ministro ha avanzado otras actuaciones relevantes en el marco del sistema portuario que está previsto que se eleven al Consejo de Ministros durante este año para autorizar su licitación: actuaciones en el frente litoral de Almería, con casi 20 millones de euros de inversión; el soterramiento de la Avenida de Hispanoamérica en Huelva y el nuevo muelle 8 en Málaga.

En Algeciras se culminará el despliegue de la infraestructura de suministro eléctrico a buques, con 68 millones de euros de presupuesto; en Las Palmas, el muelle adosado al dique Reina Sofía, con casi 40 millones de euros, consolidará la capacidad portuaria y logística, y en Barcelona, la actuación viaria que distribuirá el tráfico dentro de la zona de servicio sur, con 100 millones de euros, mejorará la eficiencia operativa y la movilidad interna del puerto.

PUERTOS 4.0 Y PORT-EOLMAR

Por otro lado, Óscar Puente se ha referido al programa Puertos 4.0, que desde 2018 lleva movilizados más de 50 millones de euros y en el que se prevé alcanzar los casi 70 millones de euros en 2026 para incentivar la creación de ecosistemas innovadores para favorecer el desarrollo de ideas y proyectos hacia un futuro más digital y tecnológico de estas infraestructuras.

Asimismo, ha destacado el proyecto PORT-EOLMAR para impulsar la energía eólica marina desde los puertos españoles. Está previsto que en el marco de este proyecto se movilicen 212 millones de euros de subvención entre las tres fachadas portuarias españolas (la Cantábrico-Atlántica, la Mediterránea y la de Canarias) para reforzar la autonomía estratégica de España y de Europa en la cadena de valor de las energías renovables y de su almacenamiento.

Puente ha afirmado que todas estas inversiones en el sistema portuario se financian con recursos propios y con ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. A su juicio, esto permite que España pueda planificar a largo plazo independientemente del calendario político.

Por otro lado, Puente ha anunciado que España firmará en unos meses su integración en una nueva Organización Intergubernamental Mercator International Center for the Ocean en el ámbito de la oceanografía operacional y los servicios marinos.