Puertas abiertas en el MARQ y yacimientos de Alicante por el 9 d'Octubre

Archivo - Exposición 'El oro y el universo. Saberes indígenas de Colombia' en el MARQ - DIPUTACIÓN DE ALICANTE - Archivo

ALICANTE, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Museo Arqueológico de Alicante (MARQ) y los yacimientos de Lucentum e Illeta dels Banyets, así como la Torre de Almudaina, ofrecerán una jornada de puertas abiertas al público para conmemorar el 9 d'Octubre, Día de la Comunitat Valenciana, este viernes.

De esta manera, los visitantes podrán acceder gratuitamente, tanto al museo como a los enclaves arqueológicos de la Albufereta y El Campello, de 10.00 a 14.00 horas, mientras que la Torre de Almudaina abrirá sus puertas de 10.00 a 13.00, ha informado la Diputación de Alicante en un comunicado.

En el caso del MARQ, el público podrá recorrer las colecciones permanentes, así como las salas temporales que actualmente exhiben la muestra internacional 'El oro y el universo. Saberes indígenas de Colombia'.

La muestra, organizada en colaboración con el Museo del Oro del Banco de la República de Colombia y la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, ofrece al visitante la posibilidad de contemplar 291 objetos arqueológicos, de los que 157 son de oro precolombino, y también creaciones de comunidades indígenas actuales.

Además, desde la Unidad de Didáctica de la Fundación CV MARQ se ha dispuesto el reparto de 'El juego de pistas' en torno a la exposición temporal 'El oro y el universo', con el que menores y familias podrán disfrutar de una jornada cultural en el MARQ.