El puerto de Castellón registra su mejor diciembre de los últimos 4 años, con 1.537.068 toneladas de mercancías movidas

El puerto de Castellón registra su mejor diciembre de los últimos 4 años - AUTORIDAD PORTUARIA

CASTELLÓ 9 Ene. (EUROPA PRESS) - -

PortCastelló ha cerrado el mejor mes de diciembre de los últimos cuatro años, consolidando la senda de crecimiento registrada a lo largo de 2025. En concreto, el puerto de Castellón ha movido durante el último mes del año 1.537.068 toneladas de mercancías, lo que supone un incremento del 9,2 por ciento respecto al mismo mes del ejercicio anterior.

Estos resultados confirman la evolución positiva del puerto durante todo 2025 y refuerzan su posición como una infraestructura clave al servicio de la industria y de sus sectores productivos, según ha informado la Autoridad Portuaria en un comunicado.

Por tipología de tráfico, el granel sólido lidera los crecimientos en diciembre, con un aumento del 16%, hasta alcanzar las 728.000 toneladas, seguido del granel líquido, que registra un crecimiento del 12,2%, con un total de 737.459 toneladas movidas durante el mes de diciembre.

Las principales mercancías canalizadas a través de PortCastelló en este periodo han sido petróleo, feldespato, gasolinas, fuelóleo y cereales, lo que vuelve a poner de manifiesto el papel del puerto como aliado logístico de sectores estratégicos como el energético, el cerámico y el agroalimentario.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón, Rubén Ibáñez, ha subrayado que "cerrar el mejor mes de diciembre desde 2021 no es un hecho puntual, sino el resultado de una estrategia sostenida durante todo el año basada en la diversificación de tráficos, la mejora de infraestructuras y una intensa labor comercial".

Ibáñez ha destacado además que "PortCastelló está demostrando que es posible crecer si se marca una estrategia clara y se trabaja de la mano de las empresas y su comunidad portuaria".

En este sentido, el presidente ha puesto en valor las inversiones en infraestructuras, la mejora de las condiciones operativas de las terminales, así como el impulso de misiones comerciales internacionales y nuevas conexiones marítimas, que están permitiendo captar nuevos tráficos y consolidar los ya existentes.

"Nuestro objetivo es seguir siendo un puerto competitivo y eficiente para nuestros operadores, clientes y empresas y los datos de diciembre confirman que estamos en la dirección correcta", ha concluido Ibáñez.