El Puerto de València destaca que el "aval" del Supremo a la ZAL "refuerza la certidumbre" sobre inversiones y empleo

Archivo - Imagen del Puerto de Valencia (España). - APV - Archivo

VALÈNCIA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Portuaria de València (APV) celebra que la decisión del Tribunal Supremo (TS) de inadmitir el recurso de Per l'Horta contra la aprobación del Plan Especial de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) del Puerto "tiene un impacto directo en el barrio de Natzaret y en València ciudad, que ven reforzada la certidumbre sobre inversiones y en forma de empleo de proximidad".

Así lo ha expresado la institución después de que la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo haya inadmitido a trámite el recurso de casación presentado por Per l'Horta en la vía judicial abierta contra la aprobación del Plan Especial de la Zona de Actividades Logísticas del Puerto de València, un caso que ha supuesto décadas de batalla en los tribunales desde que se aprobó el proyecto en 1999.

En un comunicado, la APV recalca que la resolución supone "el último peldaño de un recorrido jurídico ante el TS que se ha extendido --en esta última versión del Plan Especial-- durante más de siete años". Desde el inicio, la entidad ha estado "convencida de que todas las actuaciones se han desarrollado con pleno respeto a la legalidad vigente", subrayan.

A su parecer, la inadmisión es "también un reconocimiento y un aval al trabajo técnico, jurídico y administrativo realizado durante años; un esfuerzo colectivo en el que han participado numerosos profesionales".

Asimismo, esta decisión del Alto Tribunal "aporta estabilidad a las iniciativas empresariales vinculadas a la ZAL; a proyectos que han apostado por este espacio como base para su desarrollo futuro".

"La ZAL se consolida así como un enclave estratégico para la actividad logística y como un elemento relevante para el crecimiento económico del entorno portuario. Pero, sobre todo, esta decisión tiene un impacto directo en el barrio de Natzaret y en València ciudad, que ven reforzada la certidumbre sobre inversiones y en forma de empleo de proximidad", concluye la APV.