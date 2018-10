Puig anuncia una reunión con Ábalos esta semana e insiste en que el puerto de Valencia "no puede quedarse descolgado"

Publicado 26/06/2018 14:33:37 CET

Dice que no se puede priorizar "en contra de la eficiencia" porque es en el Mediterráneo donde se genera más economía

VALÈNCIA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciado este martes en Bruselas que se reunirá esta semana con el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, para tratar diversos asuntos de la agenda valenciana de infraestructuras y también las conexiones prioritarias transeuropeas porque el puerto de València "no puede quedarse descolgado" y "no se puede priorizar en contra de la eficiencia económica".

Así se ha pronunciado el 'president' en declaraciones a los medios tras reunirse con el responsable de la herramienta de financiación Connecting Europe Facility 2, Alessandro Carano. La pasada semana se conoció que la propuesta española de modificación de trazados prioritarios enviada por el anterior Gobierno central.

Puig ha querido transmitir tras reunirse con responsables de transportes de la Comisión Europea "una cierta tranquilidad" respecto al mapa general porque esta "tiene claro que el puerto más importante del Mediterráneo en cuento a contenedores no puede quedarse descolgado" y "hay una voluntad clara de que no hay ningún cambio de posición respecto al mapa inicial".

"Sabemos dos cosas, que el Gobierno de España no situó como prioridad el eje Lisboa-Sines-Valencia y que el tramo Madrid-València no figuraba entre las prioridades, y sí que figuraba el Cantábrico-Mediterráneo pero en el conjunto de todas las demandas que se hicieron no se consideró la prioritaria", ha dicho.

Así, ha explicado el 'president' que "es cierto que el mapa lo dice todo, vuelca las prioridades en el Atlántico", pero se puede intervenir en este proceso y se va a hacer junto al Gobierno central, "que ha mostrado su voluntad de cooperar con la Comunitat Valenciana", y con el Parlamento Europeo, a través de enmiendas, para que antes del mes de octubre, cuando se tome la decisión final, la situación quede "absolutamente clarificada".

Puig ha resaltado que "más allá de las inversiones concretas" e inmediatas, el objetivo es que los inversores sepan que València está, como el conjunto de la región, "absolutamente conectada". Tiene que quedar claro, ha incidido, en que el eje Lisboa-Sines-València es "fundamental" y debe "estar pintado con absoluta claridad".

"Es fundamental que la planificación quede clara, el propio Corredor Mediterráneo, que se nos ha indicado que es fundamental, no puede estar permanentemente atascado y que pasen los años y continuemos a una velocidad de tortuga", ha incidido, para subrayar que lo que más preocupa "no es lo de mañana, es lo que va mucho más allá, que las inversiones del futuro no queden lastradas por las decisiones de hoy".

Preguntado sobre el hecho de que incorporar ramales del Mediterráneo pueda suponer quitar alguno del Atlántico y los problemas a nivel político que podría generar, ha señalado que los grandes corredores continúan, pero sobre los ramales se pueden "calendarizar de otra manera o priorizar adecuadamente".

"Lo que no se puede es priorizar en contra de la eficiencia económica, en contra del sentido común. Si en estos momentos donde se está generando más capacidad económica es el Mediterráneo, lo que no se puede hacer es cortar esas posibilidades de crecimiento, yo no estoy en contra en absoluto del desarrollo de cualquier zona de España y Europa, pero habrá que empezar por el principio, tener en la acción respecto a infraestructuras una visión que apoye la posibilidad de que haya movimiento económico que al final cree empleo".

Ha recordado que empresarios, sindicatos, partidos y toda la sociedad están en esta reivindicación "de país a medio y largo plazo" y ha incidido en que se trabajará con el Gobierno, el actor fundamental en esta cuestión, que no es "de carácter inminente". "Que quede claro de cara al futuro que la Comunitat Valenciana es un destino favorable para la conectividad y las inversiones para el empleo, ese es el gran objetivo", ha concluido.