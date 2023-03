Puig irá a la manifestación de Alcoi, último municipio con una mujer asesinada, en rechazo al "terrorismo machista"

ALICANTE, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciado que asistirá este miércoles a la manifestación del Día de la Mujer de Alcoi (Alicante), el último municipio de la Comunitat Valenciana en el que una mujer fue asesinada por violencia de género, para "focalizar en el gran problema del terrorismo machista".

Así lo ha confirmado a los periodistas en Alicante. Alcoi es la última localidad valenciana en la que se produjo un crimen machista, cuando a finales de octubre de 2022 Dori, una mujer de 27 años, fue asesinada tras ser degollada presuntamente por su pareja en una vivienda.

Puig ha calificado la violencia machista como "el peor y el más dañino" problema. "Mientras haya violencia de género, esta no será una sociedad decente", ha lamentado, al tiempo que ha anunciado que acudirá a la manifestación de Alcoi para focalizar en el "terrorismo machista, el gran problema que hay que atajar en esta sociedad".

Para ello, ha abogado por "superar las divisiones y pensar en el gran objetivo y causa común, la igualdad". "Puede haber diferencias, hay distintas maneras de pensar, pero eso no debe ocultar que hay una causa común, la igualdad. No tiene sentido que las mujeres tengan menos derechos efectivos que el hombre", ha resaltado, al tiempo que ha añadido que es algo que ocurre "en la propia Constitución", por lo que ha insistido en reformarla.

"Una sociedad decente debe ser una sociedad igual. No podemos debatir cuestiones que finalmente ensombrezcan el gran objetivo, que es la igualdad. No hemos llegado a ese equilibrio necesario. Para que la sociedad avance más, tiene que tener a más del 50 por ciento, que son las mujeres, en plena capacidad de igualdad y eso no ocurre", ha aseverado.

En la misma línea, ha apostado por "acabar con todos los estereotipos y la cultura del patriarcado", puesto que considera que "debilita la sociedad y acaba produciendo una brecha". "Hay que suturar esa herida de fractura, que nadie se sienta con derecho de agredir a una mujer, es una cuestión de derechos humanos básicos", ha recalcado, al tiempo que ha reclamado que el compromiso vaya "mucho más allá" para superar las "vejaciones sistematizadas" de otros países.

EL BOTÀNIC, PRIMER CONSELL PARITARIO

Consultado por la ley de paridad que anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Puig ha subrayado que el Consell es un gobierno paritario desde 2015 y ha destacado que fue el primero de la historia de la Comunitat. "Así continuará en el futuro mientras dependa de nuestra responsabilidad", ha garantizado.

A este respecto, ha señalado que hay que "acelerar los procesos" para que en la política, la empresa y la tecnología, donde ha apuntado que se han visto "retrocesos", se ponga en práctica el "compromiso colectivo" de la paridad. "Una sociedad decente debe superar estos atavismos, también implica una mejor rentabilidad, tanto social como económica", ha reiterado.