Puig promete dar información por municipios "siempre que se garanticen los derechos de los afectados"

VALÈNCIA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, ha garantizado este miércoles a los grupos de Les Corts que la Conselleria de Sanidad ofrecerá información por municipios sobre el coronavirus "si no hay ninguna situación de seguridad sanitaria que lo impida y fijando, probablemente, un umbral mínimo de habitantes por localidad que permita respetar el derecho a la confidencialidad".

Así lo ha indicado el también líder del PSPV en la reunión por videoconferencia con los portavoces parlamentarios para analizar la situación de la Comunitat ante la crisis. También han participado la vicepresidenta y consellera de Políticas Inclusivas, Mónica Oltra; el vicepresidente segundo y conseller de Arquitectura Bioclimática, Rubén Martínez Dalmau, y la titular de Sanidad, Ana Barceló, informa el Consell en un comunicado.

Puig ha subrayado que el criterio de la prudencia es el que ha guiado "en todo momento" a la Generalitat a la hora de facilitar datos públicamente. "Somos la comunidad que está actuando con mayor transparencia en todo momento, y eso ha sido reconocido ampliamente", ha aseverado, garantizando que "si no hay ninguna situación de carácter sanitario que lo impida, se va a dar toda la información por municipios".

Como balance, el presidente valenciano ha resaltado la mejoría en la Comunitat de la situación generada por la expansión de Covid-19, aunque ha vuelto a expresar su dolor y tristeza por los fallecimientos en esta crisis.

También ha precisado que los equipamientos de los hospitales de campaña de València, Alicante y Castelló y de la antigua Fe se podrán emplear para contribuir a la normalización asistencial y así "recuperar cuanto antes la normalidad sanitaria".

Por parte de los grupos, Fran Ferri (Compromís) ha agradecido las rondas de Puig con los síndics para "informar de todo lo que está haciendo el Consell, que es mucho, lo que demuestra que el autogobierno funciona".

Eso sí, ha urgido a que los fondos del Estado y la UE lleguen a las comunidades autónomas, criticando las políticas "totalmente insuficientes" que están llevando a cabo. "Es necesaria una financiación autonómica suficiente, sobre todo ahora que viene la postcrisis y tendremos que ayudar a tantas personas", ha defendido.

La portavoz de Unides Podem, Naiara Davó, ha indicado que le ha trasladado la necesidad de que desde la Comunitat Valenciana también se trabaje para conseguir que se implante un ingreso vital mínimo, "tan necesario para la gente más vulnerable", además de expresar su preocupación por los viajes a las segundas residencias esta Semana Santa.

Asimismo, Davó ha destacado que en la reunión han podido abordar conjuntamente la profundización en las medidas que se están adoptando, el "escudo botánico", entre las que ha aludido el refuerzo de las políticas contra la violencia de género, los protocolos para la protección de la infancia o la garantía del acceso a internet en las viviendas del parque público.

La portavoz ha indicado que se está ralentizando la curva de contagios, "pero aún queda camino por hacer y es necesario sumar esfuerzos colectivos y medidas para proteger a la gente"

CANTÓ PIDE LUTO OFICIAL

El portavoz de Cs, Toni Cantó, ha pedido a Puig que se decrete el luto oficial en la Comunitat tras 724 fallecidos en señal de homenaje, y también ha reclamado en este encuentro virtual con el resto de síndics que "se pongan en marcha" Les Corts, a través de la diputación permanente para poder seguir con la labor de control al Consell.

Además, ha criticado que Barceló no le responde sobre el número de test que se han realizado en la región y "cuántas son las máquinas con las que se pueden hacer PCR en la Comunitat Valenciana, algo esencial" ni "cuándo van a estar preparados esos hospitales de campaña que llevan ya mucho retraso".

"Me temo que no hay una estrategia clara de lo que se va a hacer el día después del confinamiento", ha dicho, y ha instado también a abordar el plano económico de cara al futuro, como también saber si va a haber mascarillas para todos cuando acabe esta situación porque él no ha encontrado ninguna.

"La sociedad está muy por delante de lo que están haciendo las administraciones, estas no han estado ni están a la altura", ha zanjado Cantó.