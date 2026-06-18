À Punt anula varias ofertas de empleo público de las extintas CVMC y SAMC y aprueba la RPT de la CACVSA

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VALÈNCIA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACVSA) ha anulado determinadas ofertas de empleo público de las extintas Corporación Valenciana de Medios de Comunicación (CVMC) y Sociedad Anónima de Medios de Comunicación de la Comunitat Valenciana (SAMC), según publica este jueves el Diari Oficial de la Generalitat (DOGV), que también recoge la aprobación de la relación de puestos de trabajo (RPT) de la CACVSA tras el informe favorable de la Dirección General del Sector Público de la Generalitat.

En la primera resolución, firmada por el director general de À Punt, Francisco Aura, y con fecha 1 de junio de 2026, se indica que las diferentes ofertas públicas de empleo de la CVMC y la SAMC fueron aprobadas en un momento de coexistencia de dos entidades para la prestación del servicio público de radiodifusión y televisión de ámbito autonómico, pero con la aprobación de la nueva ley aprobada por el PP y Vox se creó una única entidad, la CACVSA, a la que se han subrogado los trabajadores de ambas empresas.

Ahora, "teniendo en cuenta el tiempo trascurrido desde la aprobación de las diferentes ofertas públicas de empleo de la CVMC y SAMC sin que se hayan ejecutado en su totalidad, superando incluso el plazo previsto en el artículo 70 del real decreto 5/2015, y que, además, aquellas fueron concebidas para la cobertura de puestos de trabajo de una estructura bicéfala compuesta por dos entidades diferentes", resulta "evidente que aquellas ya no responden a las necesidades de recursos humanos de la CACVSA".

Por todo ello, el consejo de administración de la misma ha decidido anular la oferta pública de empleo de la CVMC para 2019 con la excepción de varias categorías cuyas convocatorias se encuentran en un "estado avanzado de ejecución", así como las ofertas de la SAMC para 2020, para procesos de estabilización derivados de la ley 20/2021 y para 2023.

También se ordena la devolución del importe de las tasas de derechos de examen que se hubieran abonado, en aquellos procesos donde haya finalizado el plazo de presentación de instancias.

Por otro lado, el DOGV publica también este jueves la resolución, con fecha 16 de junio de 2026, por la que se acuerda la aprobación y publicación de la relación de puestos de trabajo (RPT) de la CACVSA, tras el informe favorable de la Dirección General del Sector Público de la Generalitat.

"EVIDENCIA EL FRACASO"

Por su parte, la Unió de Periodistes Valencians ha exigido a la dirección y a los órganos de gobierno de la CACVSA y la SAMC que expliquen "de manera clara" las causas que han conducido a esta situación y ha urgido a que presenten, "sin más demora", una planificación "realista" que garantice procesos selectivos "abiertos, transparentes y ajustados a los principios constitucionales". También ha reclamado una política de personal "orientada a la estabilidad laboral, la profesionalización de la plantilla y la defensa del servicio público de comunicación audiovisual valenciano".

El colectivo ha considerado que la publicación en el DOGV del acuerdo de anulación de determinadas ofertas de empleo público de la CACVSA y la SAMC evidencia "el fracaso de la gestión de los procesos selectivos de la radiotelevisión pública valenciana durante los últimos ocho años".

Un periodo en que, según ha lamentado la organización profesional en un comunicado, "ninguna dirección ha sido capaz de impulsar y culminar con garantías un procedimiento abierto, transparente y ajustado a los principios de igualdad, mérito y capacidad".

Desde la Unió han recordado que hace años que reclaman procesos selectivos "abiertos, transparentes, objetivos y respetuosos con los principios de igualdad, mérito y capacidad" y han criticado que, ocho años después de la puesta en marcha de la radiotelevisión pública valenciana, "ninguna de las direcciones que han estado al frente de la CACVSA y la SAMC ha sido capaz de impulsar y culminar un proceso selectivo definitivo que permita consolidar una plantilla estable".

Esta situación, según la Unió, ha provocado "el alargamiento innecesario de la temporalidad y la interinidad en numerosos puestos de trabajo", lo que ha generado "inseguridad laboral entre los profesionales" y ha impedido "la creación de ocupación estable en un servicio público esencial para la ciudadanía valenciana".

La Unió ha considerado también "especialmente preocupante" que, después de todos estos años, la radiotelevisión pública "continúe sin haber resuelto de manera definitiva el acceso a la plantilla estructural", una cuestión "fundamental tanto para la calidad del servicio público como para los derechos laborales de las personas trabajadoras".

Además, ha incidido en que esta anulación llega en un contexto "especialmente delicado para la plantilla, marcado por las últimas decisiones adoptadas en materia de organización y recursos humanos y por las consecuencias derivadas de la nueva RPT, como los tres despidos que se materializarán de manera inminente".

"Mientras se cierran definitivamente unos procesos selectivos que nunca han llegado a celebrarse, la plantilla asiste con preocupación a nuevas medidas que afectan la estabilidad laboral y evidencian, una vez más, la carencia de planificación estratégica de los recursos humanos de la radiotelevisión pública valenciana", ha criticado.

Para el colectivo profesional, resulta "difícil de entender que, después de ocho años, no se haya sido capaz de generar empleo estable mediante procedimientos abiertos y transparentes y que, al mismo tiempo, se planteen reestructuraciones y medidas que incrementan la incertidumbre sobre el futuro profesional de muchos trabajadores".