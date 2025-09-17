À Punt traslada a la jueza de la dana que entregará los brutos de cámara "siempre que así lo requiera"

Sostiene que la "difusión voluntaria" podría tener responsabilidades penales para la cadena y los trabajadores que grabaron el Cecopi

VALÈNCIA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

À Punt Radiotelevisión Valenciana ha entregado este miércoles en el juzgado de Catarroja que investiga la gestión de la dana un escrito en el que traslada a la instructora que entregará los brutos de la cámara con el material grabado durante los días de la tragedia "siempre que así lo requiera" ya que sostiene que la difusión voluntaria le podría hacer incurrir en resposabilidades penales, también para los trabajadores que grabaron la reunión del Cecopi.

Según informa la cadena pública en un comunicado esto es lo que ha trasladado a la magistrada en un escrito en respuesta a la providencia que recibió este pasado martes. En el escrito, la entidad "reafirma" su "compromiso de colaboración" con la autoridad judicial y manifiesta su disposición a entregar la "totalidad del material audiovisual" generado durante los días de la dana "siempre que así lo requiera" la magistrada instructora.

Asimismo, la cadena pública hace constar al juzgado las "consecuencias que podrían suponer" para À Punt la "difusión voluntaria" del bruto de cámara correspondiente a la reunión de las 19:00 horas del Cecopi del 29 de octubre, ya que se trata de un "mudo", un segmento audiovisual con imagen "cuyo audio no está autorizado a grabar", expone.

"EXPRESAMENTE ADVERTIDO"

En el caso de esa reunión del Cecopi del 29 de octubre, subraya que el propio equipo de À Punt "fue expresamente advertido de ello por personal de la Generalitat Valenciana al tratarse de una reunión celebrada a puerta cerrada".

Además, À Punt expone en este escrito a la juez que, tal y como indicó ella misma en un auto del pasado 8 de septiembre, la difusión voluntaria de estos audios "sin requerimiento judicial" podría suponer "una vulneración del secreto profesional de los medios reconocido constitucional y jurisprudencialmente".

"Este hecho podría significar para À Punt incurrir en responsabilidades penales, sin descartar a los propios trabajadores que lo grabaron o a los que han tenido acceso a estas imágenes, ya que la reunión era a puerta cerrada", reitera la cadena en el texto.

No obstante, À Punt expresa a la juez que todos los brutos se entregarán al juzgado "de manera inmediata en el momento que les sea requeridos".

El escrito presentado por la radiotelevisión pública valenciana responde a una solicitud de pronunciamiento formulada por el juzgado que investiga la dana, mediante resolución fechada el pasado lunes, 15 de septiembre, y notificada a esta entidad este martes.

Mediante esta providencia, el órgano judicial solicita a À Punt si mantiene el ofrecimiento realizado el 19 de febrero de 2024 relativo a la entrega de la totalidad del material audiovisual -tanto imágenes como audios- vinculado a la dana y, en particular, el correspondiente a la reunión del Cecopi celebrada el 29 de octubre.